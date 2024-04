Druhé semifinále extraligy volejbalistů rozehrál domácí Jihostroj v silné sestavě. „Jsme kompletní,“ potvrzoval manažer Robert Mifka už před vstupem do série. Kladno se potýká s absencí brazilského smečaře.

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice v semifinále s Kladnem | Video: Deník/ Kamil Jáša

Antony Gabriel Gonçalves do utkání nastoupil, trenér Kowal i na něj vymyslel taktiku, která byla účinná. Kladno sice bylo v průběhu setu ve vedení, ale Jihostroj v pravý čas výborně blokoval, navíc má v sestavě odvážného Kubánce Gonzáleze. Ten se nebál ani na setbol a z těžké pozice set ukončil.

Kladenskou ofenzivu držel nad vodou Lotyš Platačs, ale hráči Jihostroje se před rekordní návštěvou sezony překonávali. Trenér Josserand nevěděl, jak by nápor Jihostroje zastavil. Zkoušel všechno. Brazilce vyměnil za Japonce. Bral si oddechový čas. Nic nepomohlo. Rozjetí Jihočeši vedli 21:14. Zákroky v poli přiváděly halu do varu. Důležitý trojblok sestavili domácí za stavu 22:18. Platačs vysokou zdí neprošel a bylo to 23:18. Trenér Kowal vyladil jihočeský stroj geniálně. Druhý set zvládli domácí s velkým přehledem.

Ve třetím setu se poprvé v sérii Kladno dostalo do výraznějšího vedení. Trenér Andrzej Kowal včas a povedeně vystřídal. Servisem trápil kladenské přihrávající hráče Leština, v sestavě byli nahrávač Emmer a univerzál van Schie. Závěr vyšel lépe Kladnu, které v sérii poprvé vyhrálo set.

Vyrovnaná bitva se přelévala ze strany na stranu. Hráčům na obou stranách viditelně docházely síly.

Jihočeši přetlačili skóre na svoji stranu stavem 17:14. V dramatické koncovce si Jihostroj došel pro druhý bod v sérii, ta pokračuje v sobotu v Kladně.

Jihostroj ČB – Kladno 3:1 (23, 19, -19, 21), rozhodčí Kvarda – Činátl. diváků 2 363. Jihostroj ČB: Carísio, Gonzalez, Luengas, Balabanov, Okolič, Sedláček – libero Kovařík. Trenér Kowal (van Schie, Leština). Stav série: 2:0.