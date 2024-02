Měla to být velká volejbalová bitva. Jenže nebyla. Lvi z Prahy si před závěrem setu vždy připravili náskok, který si v klidu pohlídali až k mečbolu. Co zaznělo po utkání? "Doma bychom měli hrát lépe," hodnotil smečař Josef Leština, který dostal hodně prostoru.

Eduardo Carísio (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Měli jsme hodně špatný den. Praha podávala opravdu dobře a my jsme nebyli schopni dobře přihrát. Musíme na to co nejrychleji zapomenout a pracovat na sobě.“

Andrzej Kowal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Gratuluji Praze, že vydržela hrát celý zápas stabilně kvalitně. My jsme nehráli dobře a nedokázali jsme držet stabilní úroveň hry. Na to, že jsme hráli v naší hale, tak jsme dělali hodně chyb, především na servisu. Tohle se nemůže stávat. Byla plná hala, děkujeme moc lidem za podporu a doufám, že si v příštím zápase napravíme reputaci.“

Poslední cesta s "Čangem" Michalem Galisem. Kamarádi se s ním rozloučí v pondělí

Jakub Janouch (kapitán VK Lvi Praha): „Super výkon. Myslím si, že když jsme hráli naši trpělivou hru a nepomáhali jsme domácím vlastními chybami, tak jsme měli otěže zápasu ve svých rukou. Tak to naštěstí bylo většinu času. Mám velkou radost za celý tým. Chceme zůstat po základní části na prvním místě a tohle je dobrý krok k tomu, aby se nám to povedlo.“

Juan Manuel Barrial (trenér VK Lvi Praha): „Odehráli jsme skvělý zápas. Od začátku utkání jsme předváděli dobrý volejbal. Je to cenné vítězství, protože jsme porazili silný tým v jeho hale.“