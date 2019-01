České Budějovice - Jihostroj odvetu zvládl a je ve Final Four Českého poháru. Brno prohrálo 0:3.

Jihostroj České Budějovice | Foto: Deník/Jan Škrle

K odvetnému utkání 4. kola Českého poháru přivezl do Sportovní haly v Českých Budějovicích své hráče Ondřej Marek, trenér volejbalistů Brna. Hosté nastoupili, stejně jako v domácím prostředí, bez svého hlavního nahrávače Ondřeje Bouly, také Michal Hrazdira zůstal pouze na lavičce. Karty byly rozdány celkem jasně, po vítězství 3:0 v Brně stačilo Jihostroji k postupu do Final Four uhrát jediný bod, tedy i prohra 2:3.

Bez nervů, ale s ohromnou chutí se Brňané pustili do lídra extraligy. Ten ale potvrdil roli favorita a po dvou vítězných setech tak mohl trenér Jihostroje René Dvořák poslat na palubovku i další hráče. České Budějovice si po vítězství 3:0 zajistily postup do závěrečného turnaje, který bude v polovině února v Kutné Hoře.

Jihostroj České Budějovice – Volejbal Brno 3:0 (18, 22, 15) čas: 69 minut, rozhodčí: Fink, Kořenek, 439 diváků. První zápas 3:0, postupuje Jihostroj.

České Budějovice: Mach, Křesťan, Staples, Ondrovič, De Amo, Fila – libero Kryštof (Polák, Kraffer, Michálek, Todua, Kupilík). Trenér: René Dvořák.

Brno: Licek, Okosanovič, Provazník, Hukel, Handlíř, Pospíchal – libero Weber (Fitz, Truong, Chevalier). Trenér: Ondřej Marek