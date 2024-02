V extralize volejbalistů se blíží play off. Jihsotroj vyhrál v Příbrami, v sobotu čeká diváky ve Sportovní hale slavnostní ceremoniál.

Karel Kvasnička pozorně sleduje volejbalové kroky svého syna Lukáše, který hraje za Jihostroj s číslem 13 | Video: Deník/ Kamil Jáša

České Budějovice zápas v příbrami zvládly. Nebylo to jednoduché, ale tři body se vezly na jih. Jihostroj tak zůstal ve hře o první čtyřku. Českobudějovický tým cestuje do Ústí a doma přivítá 2.3. Duklu Liberec. Bude to poslední zápas základní části, který rozhodne o konečném umístění a soupeři pro play off. Po utkání klub připravuje speciální poděkování pro své legendy – Martina Kryštofa a Tomáše Filu.

Co zaznělo v Příbrami, kde Jihostro vyhrál 3:1?

Martin Šábrt (blokař VK Trox Příbram): „Nám se opět nepovedl začátek prvního setu, tekli jsme 1:7, pak se nám to podařilo dohnat a škoda té koncovky, pak to mohlo vypadat úplně jinak. Myslím, že ačkoliv se nám podařilo pár sérií na podání, tak se nám servis dlouhodobě příliš nedaří, takže jsme soupeře tolik nezatlačili. Celkově to mohl být pro diváky atraktivní zápas.“

Lubomír Vašina (trenér VK Trox Příbram): „Byl to poslední domácí zápas základní části, hráli jsme proti silnému soupeři, což vlastně už teď bude každé družstvo. S Budějovicemi jsme nezačali vůbec dobře, protože jsme měli velký bodový deficit na začátku, nicméně podařilo se nám to ještě stáhnout, pak jsme v podstatě prohráli o dva body. Bohužel to, co jsme nenahráli v začátku, tak nám chybělo na konci setu. Druhý set jsme odehráli velmi slušně, tlačili jsme servisem, a hlavně jsme posbírali kupu balonů v poli, které jsme pak přetavili v bod. Budu hodnotit spíše ten poslední set, v tom třetím setu to bylo hodně vyrovnané a rozhodla až koncovka, tento set se podle mě lidem musel líbit. Ve čtvrtém setu už nám soupeř odskočil, je pravdou, že jsem v něm střídal hráče více než obvykle, ale v každém případě je to dobré pro sebevědomí hráčů, aby věděli, že můžou hrát a že hrají dobře. Řekli jsme si, že to bude pozvánka pro diváky na play off, kteří zde chodí ve velkém počtu, v podstatě vždy je plná hala, takže doufáme, že se jim ten sport líbí a že si ho užívají.“

Lukáš má číslo 13. Kvasnička je při odrazu jako táta. Důkaz máme na videu

Michael Kovařík (libero VK Jihostroj České Budějovice): „Hráli jsme s Příbramí vyrovnanou partii, Příbram hraje doma velice dobře, jsme rádi za tři body, i když jsme tam měli pár komplikací.“

Andrzej Kowal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Jsme velmi spokojení s výsledkem, poslední zápas proti Praze nebyl moc dobrý. Vyhrál tým, který udělal méně chyb. Z naší strany to bylo velmi prosté, soustředit se na naše hlavní taktické pokyny a udělat méně chyb, v takovém případě jsme měli velkou šanci zvítězit, a to byl tento případ.“