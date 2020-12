Utkání těchto dvou soupeřů bývá označováno jako derby. Proč? Protože na obou stranách je několik osobností, které zažily zápasy v obou týmech. Současný kouč Jihostroje René Dvořák Příbram trénoval, současný prezident Příbrami Dan Rosenbaum zase v dresu Jihostroje nahrával. Všechny a všechno zažil masér Jihostroje Filip Hoch, který velmi ochotně odpovídal na dotazy Deníku.

Pojďme společně vyjmenovat hráče, kteří dříve působili v Jihostroji, ale prošli vaším masérským stolem?

Pepa Polák, Kukin, to je David Juračka, Hraje tam i Martin Böhm, Lopata. Aktuálně jich je v Příbrami opravdu dost.

Zmínil jste libero Davida Juračku, ten byl při svém českobudějovickém angažmá miláčkem publika. Jaká s ním byla spolupráce?

Výborná. Dřív jsme se víc hecovali, teď už ani moc ne. On už má svoje zaměstnání, volejbal dělá jako koníčka, když se potkáme, rádi si popovídáme, Kukin je hodně komunikativní. Neustále je kamarádský, spolupráce s ním byla vždy v pohodě.

Co smečař Martin Böhm?

S Bémíkem tolik v kontaktu nejsem, ale kdykoli se potkáme, popovídáme, řekneme si, co je kde nového. A co velký blokařský talent Josef Polák, kterého odborníci považují za naději českého volejbalu.

V Příbrami získává zkušenosti, vrátí se do Jihostroje?

Tak to já vůbec nevím. Vůbec netuším, jakou má nebo nemá smlouvu. jakou má dohodu s Příbramí nebo s Budějovicemi. Kdyby se vrátil, určitě by byl posila, ale teď není kam se vracet, máme tři výborné blokaře. Nevím, místo koho by přišel. Naši blokaři, kteří teď hrají v Jihostroji, jsou všichni super. Uvidíme.

Prezidentem, sportovním ředitelem příbramského klubu je Daniel Rosenbaum, vzpomínáte si na jeho nahrávačské působení v Jihostroji České Budějovice?

No jistě. Dobře si pamatuju na celou sezonu. Rok před tím se Příbrami dařilo, my v play off vypadli právě s ní. Pak přišli Rosenbaum, Kriško, který je teď v Liberci,a Škodný. Daník tu byl jako první nahrávač. Už je to opravdu dost let.

O tom nejlépe svědčí, že v současném extraligovém týmu Příbrami oba jeho synové a prezident klubu na jejich výkony dohlíží…

…letí to neuvěřitelně. Ještě teď si moc dobře pamatuju, jak jsme v Budějovicích jednoho z nich zapíjeli. Asi jsme ho zapili dobře, když teď hraje extraligu.