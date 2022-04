Co říkali aktéři první bitvy o bronz? "Pro mě je to možná poslední šance na medaili. Pokud ji získáme, bude ta bronzová pro mě zlatá," nechal se slyšet Radek Mach, který ohlásil po sezoně konec kariéry.

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Vítězství jsme vybojovali. Cením si toho, že nám pomohli hráči, kteří přišli ze střídačky. Bylo to fyzicky náročné a my máme dva dny na to, abychom se dali fyzicky do kupy a zregenerovali. Tento výkon se pokusíme zopakovat i na hřišti Odoleny Vody.“

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „První dva sety jsme odvedli výborný týmový výkon. Chvílemi nás soupeř tlačil, ale my jsme zápas dokázali ubojovat. Udělali jsme první krok a doufám, že se nám povede i druhý.“

Martin Kop (trenér Aero Odolena Voda): „Výsledek tři nula vypadá jasně, ale všechny sety šly do koncovek. Nemyslím, že jsme byli horší na přihrávce ani v obraně. Asi jsme ale měli horší efektivitu v útoku. Neodpustím si říct, že takový zápas si zaslouží challenge, protože ne všechna rozhodnutí byla podle mě korektní.“

Matyáš Démar (kapitán VK Lvi Praha): „Myslím, že jsme byli málo úderní v útoku a Budějovice v něm byly lepší. Jinak to byl podle mě vyrovnaný zápas a škoda, že nám soupeř v každém setu odskočil o dva tři body a pak už jsme ztráty nedokázali dotáhnout.“

VK Jihostroj České Budějovice – AERO Odolena Voda 3:0 (25:21, 25:22, 25:23), rozhodčí: Grabovský Z., Dmejchal M. Počet diváků: 1156.

Domácí: Sedláček, de Amo, Michálek, Mach, Schouten, Licek, libero Kryštof. Střídali: Piskáček, M. Kriško. Od. Voda: Horák, Démar, Svoboda, Carmody, Hladík, Ščadilov, libero Hadrava. Střídali: Ribom, Chevalier, Chancy.