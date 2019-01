České Budějovice - Poprvé v novém roce se představili domácím divákům volejbalisté Jihostroje, když na své palubovce přivítali poslední tým tabulky Benátky nad Jizerou.

Favorit utkání byl jasný, Jihočeši stále drží domácí neporazitelnost a nechtěli o ni přijít ani tentokrát. Hostující Benátky se musely vyrovnat s odchodem hostujících mladíků z Liberce, jejich úloha proto byla složitá.

Budějovický trenér Dvořák nominoval do základní sestavy nahrávače Kupilíka, který chopil svou příležitost pevně za pačesy. Rozehrál si velmi dobře všechny útočníky, a když Jihostroj přidal i body kvalitním blokem, bylo o osudu prvního velmi rychle rozhodnuto.



Ve druhém setu tempo hry sice trochu opadlo, ale domácí volejbalisté v pohodě přidávali body na svou stranu a dál plnili roli favorita.



Nejvyrovnanější průběh mělo třetí dějství, kdy byli v úvodu hosté ve vedení. Ale tento stav dlouho nevydržel, Jihostroj brzy srovnal a držel otěže utkání pevně ve svých rukou. Poslední bod zapsal zkaženým podáním benátecký Rojas.

V závěru utkání si první extraligový start na postu libera připsal Michal Starczewski, který v koncovce nahradil Martina Kryštofa.



Jonáš Celerýn, Benátky: „Myslím si že, rozdíl byl v tom, že jakmile Budějovice daly dobrý servis, tak si to odbránily. A to rozhodlo zápas, protože v důležitých chvílích, většinou při servisu Šotoly, nám daly body a odskočily.



Marek Šotola, Jihostroj: „Myslím si, že jsme to zvládli. Už jen proto, že jsme věděli, že Benátky jsou poslední, tak bylo nejtěžší zápas nepodcenit.“



Jihostroj České Budějovice – VK Benátky 3:0 (13, 18, 21) čas: 65 minut, rozhodčí: Kořenek, Kvarda: 1040.



České Budějovice: Staples, Todua, Kupilík, Michálek, Mach, Šotola – libero Kryštof (Polák, Starczewski). Trenér: René Dvořák.

VK Benátky nad Jizerou: Nesvačil, Sukuba, Gryuk, Hudák, Rojas, Celerýn – Ticháček (Kratochvíl, Němeček, Teubner). Trenér: Vladimír Němeček