Do Českých Budějovic dorazil tradiční soupeř. Aero Odolena Voda. Středočeši mají k dispozici řasu cizinců, vede je zahraniční trenér. Sněhová kalamita Aero nezastavila, také pracovníci domácího klubu udělali všechno, aby se zápas uskutečnil. "Náš pilný pan údržbář Pavel Šlapanský odklidil sníh z okolí Sportovní haly," pochválilo vedení Jihostroje údržbáře Sportovní haly.

Sněhová kalamita se podepsala na nižší divácké návštěvě, ale ti, co přišli, rozhodně nelitovali. Odolena Voda potvrzovala svoji formu a domácí volejbalisté, povzbuzeni výborným výkonem v Lize mistrů, nezůstávali pozadu. Jihostroj skvěle bránil, a to nejen v poli, ale hlavně na bloku. Také většina krásných dlouhých výměn, které nutily všechny diváky k nadšenému potlesku, končila ve prospěch hráčů Českých Budějovic. Ti se od poloviny setu ujali vedení, které postupně navyšovali a nepustili ho až do konce sady.

Dostali jsme nálož, kolik sněhu napadlo v Jihočeském kraji, říkal kapitán Aera

Oba týmy byly vedené polským trenérem, Kowal versus Krys. Sestavy i ve druhém dějství zůstaly nezměněné. A znovu si lépe vedli domácí, parádním útokem ze zadní zóny zvyšoval Kalabanov už na 17:11. Poslední bod v setu napsal pokaženým útokem Jachnicki a České Budějovice získaly i druhou sadu.

K radikálnímu řezu do sestavy sáhl trenér Aera, místo nahrávače Démara přišel na palubovku další Polák Durski a na smeč místo Šulce Chevalier. Zpočátku se hostům dařilo, odskočili na 4:0, ale stíhací jízda Jihostroje byla úspěšná, i když „Odolka“ vzdorovala až do napínavé koncovky. To už byl na domácí straně Ondrovič, který nejprve na servis, potom i na síť vystřídal Sedláčka, na blok místo Carísia na okamžik naskočil vysokánský kubánský univerzál González (208 cm). Poslední „slovo“ měl Stijn van Schie, který proměnil druhý mečbol.

V extralize ve své hale Jihostroj body nerozdává, a také tentokrát zůstaly všechny na jihu Čech.

9. kolo extraligy: Jihostroj ČB – Aero Odolena Voda 3:0 (17, 13, 23), rozhodčí: Emil Velinov – Matěj Dmejchal. Jihostroj ČB: Luengas, Balabanov, van Schie, Carísio, Taylor-Parks, Sedláček – libero Michálek (Ondrovič, González). Trenér: Andrzej Kowal.