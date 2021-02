České Budějovice zakončily základní část extraligy parádním výkonem. Tým trenéra René Dvořáka smetl soupeře z kurtu za hodinu.

Jihostroj České Budějovice v extralize | Foto: Deník/ Jan Škrle

Za zmínku stojí okamžik z prvního setu. Ne snad, že by přímo ovlivnil průběh skóre. Vlastně nerozhodl vůbec o ničem, ale vypovídající hodnotu má. Za stavu 20:12 se na palubovku do rozehraného utkání dostal nejzkušenější hráč Jihostroje Filip Rejlek. Už za rozhodnutého stavu vybojoval téměř ztracený balon. Předvedl rychlý reflex, nabídl trenérovi a celému týmu obětavost a další bod se stěhoval do Jihočeského kraje. Jihostroj aktuálně drží pohromadě, za jeden provaz táhnou nejmladší i nejstarší hráč. Volejbalisté za sebe dokážou zaskočit v jakémkoli okamžiku. První dva sety jako by Brno na kurtu vůbec neexistovalo. Snad v úvodech, ale opravdu jen pár míčů. Podobně zajímavý moment se odehrál v závěru druhého setu. Trenér René Dvořák vyslal na kurt Josefa Poláka. Mladého blokaře, který v sestavě zaskakuje za zraněného kapitána Radka Macha. Při brněnském útoku dvoumerový chasník naznačil malý úkrok doprava, ale bleskurychle se přesunul na druhý kůl, kam opravdu směřoval balon. Polák vítězným blokem proměnil hned první setbol v zisk setu.