Volejbalisté českobudějovického Jihostroje cestovali do Beskyd už o den dřív. Vyplatilo se. Odměnou byl stoprocentní výkon. Jihočeši byli jasně lepší. Ve všech činnostech svého soupeře převyšovali. Vyrovnali se i s pozdějším začátkem zápasu. Trenér Zach poslal do základní sestavy smečaře Michálka, ten podal výborný a bojovný výkon.V průběhu utkání se na kurt dostali i Piskáček a Šulista. Dobrou formu si do Beskyd přivezl Nizozemec Stijn van Schie.První dva sety byly naprosto jednoznačné, když se domácí začali rozjíždět, trenér Vojtěch Zach je šikovně hned zastavil time outem. První set byl v cíli za 22 minuty, Jihostroj ho vyhrál hladce 25:15.Českobudějovický realizační tým nechtěl nic ponechat náhodě, proto se na začátku třetího setu ve hře objevila znovu základní sestava. Argentinec na nahrávce Jihostroje Giraudo začal skvělým servisem. Na 4:0 zvýšil dokonce čistým esem. Domácí tým odehrál hodně špatný zápas, skvělým tlakem ho k ničemu nepustil českobudějovický Jihostroj.Za stavu 9:1 už bylo naprosto jasné, že tři body přibalí jihočeská výprava na dlouhou cestu do autobusu. Ve středu čeká volejbalisty z Č. Budějovic veliká výzva. V odvetě Poháru CEV se pokusí porazit belgický Maaseik. Jihočeši usilují o postup do čtvrtfinále, první duel vyhrál Greenyard Maaseik 3:1 na sety. Jihostroj posune dál výhra 3:0 nebo 3:1 a ještě úspěch v případném zlatém setu.