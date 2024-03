V play off volejbalové ligy se objevuje netradiční talisman, který má podpořit bojovného ducha hráčů. Tento rok přichází s novinkou – nápisy v angličtině. Zajímavost, která dodává utkáním zvláštní atmosféru, je představena na exkluzivním videu.

Masér Jihostroje České Budějovice představuje talisman | Video: Deník/ Kamil Jáša

Je to už tradice. Povedená. Filip Hoch připraví pro zápasy play off talisman. Někdy kořen, jindy forma. Forma na bábovku. Letos vám místo popisu talisman ukážeme na videu. Stojí za to se na něj podívat. Co je na něm tolik zvláštního? Poprvé v historii jsou na něm nápisy v angličtině.

Pozorní fanoušci si možná všimli už při utkání, jak se hráči odráželi při vstupu na kurt z můstku. Právě můstek je pro play off v roce 2024 talismanem. "Play off je jen pro bojovníky, tato část sezony je jenom pro ně," říká polský trenér Jihostroje Andrzej Kowal. Také se před zápasem odrazil a skočil. "Klobouk dolů před Stijnem," pochválil univerzála van Schieho, který zaskočil za Kubánce Gonzaleze.

"Výborně nám pomohl Petr Michálek," zmínil kouč Jihostroje univerzála, který naskočil až do rozjetého utkání. "Pro mladého hráče by to možná bylo těžké, ale už mám něco za sebou," vyprávěl Michálek. "Tři měsíce jsem teď nehrál, ani pro mě to nebylo jednoduché, úplně komfortně jsme se necítil, ale sázím na zkušenost," smál se Michálek, který příchodem na kurt hru uklidnil, usměrnil. "Tak to má být," hodnotil trenér. Tým nedělá jen šest hráčů. Ti, kteří přišli z lavičky nám neskutečně pomohli."

Třeba pomohl i talisman z dílny maséra Filipa Hocha. Podívejte se na video, máme detailní záběry i s komentářem.