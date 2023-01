Bez ohledu na úspěch nebo neúspěch v Play off Poháru CEV, tedy v aktuálním dvojboji s belgickým Maaseikem, volejbalisté Jihostroje České Budějovice finančně velmi dobře vědí, na čem jsou. Jihočeši hrají skvěle. Tažení pohárovou Evropou se v sezoně 2022/23 opravdu daří. Co pro Jihostroj znamená úspěch v Poháru CEV po finanční stránce? Vydělá klub na účasti v této prestižní soutěži? "Hranicí toho, abychom mohli říct, že pro nás účast v evropském poháru není finančně ztrátová, ale ani výdělečná, by byl až postup do semifinále," vysvětluje generální manažer dlouhodobě nejlepšího jihočeského volejbalového klubu Robert Mifka. "Náklady na jedno kolo soutěže, na jeden dvojzápas, se pohybují od 350 000 do 500 000 korun." Na čem záleží? Na spoustě okolností. "Ty částky jsou v závislosti na destinaci," potvrzuje Mifka. Ze strany evropské volejbalové federace CEV je jemným finančním bonusem dotováno až třetí kolo play off. "Podporu dostáváme ještě od Českého volejbalového svazu, jinak vše financujeme z rozpočtu klubu."