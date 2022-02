Jihostroj České Budějovice se ve čtvrtfinálovém utkání Českého poháru volejbalistů, přestože se rozjížděl pomalu, nakonec získal potřebné tři sety, vítězství, a tedy i postup do Final four Českého poháru. Turnaj budou hostit 20. a 21. února Teplice, České Budějovice se utkají s Ostravou, Karlovarsko narazí na Liberec.

A Jihostroj tak splnil první cíl v sezoně. "Pohár je jednou z našich priorit," říkal už před sezonou manažer Robert Mifka.

Trenér René Dvořák, trenér Jihostroje České Budějovice, si vážil toho, že tým po zpackaném začátku domácího utkání se Lvy našel síli a kvalitu: "I díky nějakému prostřídání hráčů jsme dostali do hry. Myslím, že jsme to hlavně ubojovali, Jsem strašně rád, že jsme otočili ten velmi nepříznivý stav, protože to bylo hodně těžké se z toho vyhrabat. V Teplicích narazíme na Ostravu. Český pohár se hraje na jedno utkání, na postup. Tam nerozhoduje, kdo je favorit a kdo není. My musíme hrát naši hru a nesmíme nic podcenit.“

Zato Lvi Praha už druhý rok po sobě vyhlašují smělé plány, zatím ale zůstávají nenaplněny. Trenér Tomáš Pomr: "Jsme smutní, vypadli jsme."