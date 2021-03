Úvodní duel série hrané na tři vítězná utkání si můžete vychutnat už ve čtvrtek u televizních obrazovek. Zápas začíná ve 20.15, ČT sport ho ale bude vysílat živě až od 20.45. Do té doby bude přenos dostupný na webu sport.ceskatelevize.cz. Všechny informace jsou dostupné na www.volejbalcb.cz.

Na soupeře pro čtvrtfinále play off si musel Jihostroj počkat do nejzazšího možného momentu. Když už se trenéři v pondělí večer po výsledcích předkola play off dozvěděli, že mohou připravovat tým na soupeře z Kladna, přišla pouhé dva dny před prvním čtvrtfinálovým zápasem náhlá změna. Beskydy sice v předkole play off vyřadily Odolenu Vodu, ale vítěz této série nakonec nevzešel sportovní cestou a utkání bylo dodatečně kontumováno.

Na straně Black Volley Beskydy totiž došlo k administrativnímu pochybení, a tak se z postupu může radovat Odolena Voda, která už byla pomalu na dovolené. „Mrzí nás, co se stalo naší administrativní chybou, myslím, že bychom v play off ještě ukázali, že máme sportovní formu," sdělil trenér Beskyd Jakub Salon.

Dva dny před začátkem play-off se tak Jihostroji musel začít připravovat na jiný tým a místo Kladna přijede ve čtvrtek na jih Čech Odolena Voda. Čistě statisticky je však tento čtvrtfinálový soupeř pro Jihostroj příznivějším, jelikož oba vzájemné zápasy základní části vyzněly jednoznačně pro českobudějovický klub. Odolka má navíc v nohou více zápasů z předkola než Kladno a její hlavní nahrávač Matyáš Démar se v pondělním zápase potýkal s angínou.

Hráči Jihostroje využili pauzu po Českém poháru k vyléčení drobných zranění. „S nějakými problémy se stále potýkáme, po zdravotní stránce nejsme úplně v pořádku. Nicméně nás to neohrožuje takovým způsobem, že bychom nemohli podat náš nejlepší výkon. Důležité bude, abychom hráli to, co umíme. Pak věřím, že by se naše kvalita měla projevit,“ říká trenér René Dvořák, jehož svěřenci touží v play off získat už jedenáctý titul v historii klubu.

PROGRAM ČTVRTFINÁLOVÉ SÉRIE 4. 3. Jihostroj – Odolena Voda (20:15, ČT sport) 7. 3. Odolena Voda – Jihostroj (18:00, volejbalcb.cz) 10. 3. Jihostroj – Odolena Voda (18:00, volejbalcb.cz). Případný 4. zápas: 13. 3. Odolena Voda – Jihostroj. Případný 5. zápas: 16. 3. Jihostroj – Odolena Voda.