Známý je rozpis extraligy, která bude v základní části pro každý tým o dva zápasy bohatší. Po postupu Benátek nad Jizerou totiž bude hrát nejvyšší soutěž v sezoně 2022/23 hned třináct mužstev. Některé termíny se mohou měnit v návaznosti na situaci ve Sportovní hale či případné zařazení do programu ČT sport. Kompletní rozpis utkání na sezonu 2022/23 najdou fanoušci na klubovém webu volejbalcb.cz, kde budou také všechny změny okamžitě aktualizovány.

"Jisté je, že se fanoušci mají na co těšit," přikyvuje PR manažer klubu Matěj Mayer. Kromě Superpoháru a extraligy bude Jihostroj usilovat o nejvyšší příčky také v Českém poháru, kam bude nasazený rovnou do čtvrtfinále. O postupujícím do Final Four tentokrát bude rozhodovat jediný zápas. Mezinárodní konfrontaci Jihočeši okusí v rámci Poháru CEV, ve kterém je zatím znám okruh tří potenciálních soupeřů. Evropský pohár zahájí Jihostroj na palubovce soupeře v termínu mezi 8. – 10. listopadem, odveta v českobudějovické Sportovní hale se bude hrát 16. listopadu od 18 hodin.

Na všechny tyto soutěže platí permanentka, jejíž majitelé mají jako jediní zajištěné své sedadlo na všech domácích zápasech sezony 2022/23. Permanentku lze pořídit na webu cbsystem.cz.