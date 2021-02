Volejbalisty českobudějovického Jihostroje čeká sobotní duel s Ostravou (18). Po detailním rozboru jihočeské tříbodové výhry v hale Aera Od. Voda (3:1), nabízíme hlasy, které v Od. Vodě zazněly.

Martin Hladík (kapitán Aero Odolena Voda): „Bohužel to na body nestačilo, ale předvedli jsme myslím dobrý volejbal a dařilo se nám s Budějovicemi držet krok. To je pro nás dobré znamení do budoucna. Hostům gratuluji k výhře.“

Martin Kop (trenér Aero Odolena Voda): „Tři sety vyrovnané utkání, nás může mrzet koncovka prvního setu, ale Budějovice ukázaly, proč jsou nahoře v tabulce, dělají málo chyb, dobře servírují a brání standardní situace.“

České Budějovice v extralize volejbalistůZdroj: Deník/ Jan Škrle

Filip Rejlek (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Byl to pro nás velmi těžký zápas po Karlovarsku, tady se nikdy nehraje dobře. My si ceníme, že jsme udrželi koncentraci, i když tam bylo hodně situací, které koncentraci odváděly, ale jsme vděční za tři body, které nám pomohou ve finálním součtu. Gratuluji klukům, že to zvládli a gratuluji domácím, že byli pro nás rovnocenným soupeřem.“

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Měli jsme docela problém s domácím plachtícím servisem, proto jsme v určitých fázích zápasu ztráceli body, kdy jsme si nepřihráli a měli jsme problém zase s útokem z hlavního kůlu, protože Odolka má velmi dobře postavený blok na vysoké balony. Ale dostali jsme se z toho, a když už jsem si myslel, že to dopadne dobře, a vyhrajeme 3:0, tak Odolka zabojovala a dala výborné servisy, my jsme trochu zaváhali. Ve čtvrtém setu jsme byli po celou dobu nad Odolenou Vodou, takže si myslím, že jsme si to zasloužili. V týdnu jsme měli tři těžké zápasy a už jsme toho měli plné zuby.“