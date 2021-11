V extralize volejbalistů vyhrály České Budějovice nad Brnem 3:2, i když o dva sety prohrávaly.Drama před skvělou diváckou kulisou vyhrál Jihostroj 18:16. Zápas trval déle než dvě hodiny.

Jihostroj České Budějovice v extralize | Foto: Deník/ volejbalcb.cz

O co horší úvod prvního setu Brno mělo, o to lépe hrálo v závěru. Trenér Moravanů, Ondřej Marek, si vybral za stavu 0:4 oddechový čas, který jeho svěřence nakopnul k mnohem lepšímu výkonu v osmém kole extraligy, protože brněnští otočili vývoj zápasu a v jednu chvíli vedli dokonce 17:11. Českým Budějovicím přestala fungovat kombinace, na co reagoval trenér Dvořák, který se pokusil náskok Brna zastavit novými tvářemi na hřišti. Zejména nahrávač Piskáček ve spolupráci s kanadsko-nizozemským univerzálem Schoutenem postupně stahovali rozdíl ve skóre a v koncovce první sady Jihostroj i díky tvrdým servisům Sedláčka a Kriška dokonce snížil stav na rozdíl jediného bodu, odvrátit porážku už ale nedokázal a Brno zaslouženě vyhrálo úvodní set 25:22.