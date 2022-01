Do zápasu v Ostravě vyslal trenér René Dvořák na post smečaře Licka, Michálek zůstal na střídačce. Přednost dostali i mladší blokaři Polák se Sedláčkem před zkušenějším Machem. Jihočeši se z nepříjemného prostředí velké ostravské haly velice brzy oklepali. Vytvořili si náskok, který si udrželi až do konce prvního setu. Za zmínku stojí, že proti svým bývalým spoluhráčům poprvé nastoupil blokař Oliver Sedláček, který se do Č. Budějovic před sezonou přesunul právě z Ostravy.

Úvod druhého setu patřil Schoutenovi. Kanadský zabiják sázel do soupeřova pole jeden přímý bod za druhým, zastavil ho až praporkový rozhodčí za stavu 8:1, který v docela sporné situaci viděl míč v autu, jinak byl snad Schouten servíroval až do konce setu… Vedení Jihostroj uklidnilo, na palubovce byli svěřenci trenéra Dvořáka jasně lepší. Polák zablokoval, Stoilovič přidal eso a o tom, kdo vyhraje druhý set, nebylo nejmenších pochyb. Po dalším Polákově esu se na kurtu objevili i Kriško a Piskáček.

Do třetího setu vyslal trenér Dvořák znovu základní sestavu. Ostrava to v této sezoně na Jihostroj neumí, naopak Jihočeši si proti tomuto soupeři extrémně věří. Až ve třetím dějství domácí odhodili přílišný respekt, dokonce se dostali do vedení – 11:9, 13:10 a 16:13. Volejbalisté z jihu srovnali až při Polákově servisu (19:19) a Schouten je z „handy“ vrátil do vedení. Koncovku Jihostroj s přispěním vydařených Lickových podání zvládli.

VK Ostrava – Jihostroj ČB 0:3 (-17, -13, -22), čas 82 minut, rozhodčí Kovář jun., Spáčil. Jihostroj ČB: de Amo, Schouten, Sedláček, Polák, Licek, Stoilovič – libero Kryštof (Piskáček, Kriško). Trenéři Dvořák a Skolka