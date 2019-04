České Budějovice - Finálová série mezi Českými Budějovicemi a Libercem přináší volejbal jako řemen. Za vyrovnaného stavu 1:1, kdy oba týmy uhájily domácí prostředí, se hráči vrátili na jihočeskou palubovku. Na parádní podívanou přišly do Sportovní haly více než tři tisíce fantastických diváků.

Start do utkání měl tradičně lepší Jihostroj. De Amo nahrávkami vyhledával všechny útočníky a Jihočeši vedli už 10:6. Dukla se postupně rozehrála, zlepšila hlavně obranu na síti a snížila na 9:10, to střídáním „odnesl“ domácí univerzál Filip Křesťan. České Budějovice se znovu nadechly k náporu, zablokovaly liberecké smečaře a perfektně ze všech pozic bodovali Staples s Michálkem. Body přibývaly více na straně domácích, to znamenalo vítězství Jihostroje v prvním setu.