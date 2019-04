„Honza Štokr je hlavní údernou libereckou silou, ale už za něj zaskakuje i mladý Indra, my se připravujeme na dvanáct protivníků,“ říká trenér René Dvořák.

Také jeho tvář, jak už to v play off chodívá, zdobí bojovný plnovous. „Mně to moc neroste, to jsou spíš šediny,“ usmívá se kouč. Zato masérova tvář je opravdu zajímavá.

„Čtyři pruhy jsou pražce, jedno veliké, co vede přes ně, je kolejnice. My jsme přece v Jihostroji všichni na jedné koleji,“ vysvětlil Filip Hoch.

Finále začne v pátek.