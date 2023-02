Jihostroj večer v hale Aera. Jde o hodně, konec základní části se blíží

Moc zápasů už do konce základní části extraligy volejbalistů nezbývá. Jihostroji přesně dva. Ten první večer v Odoleně Vodě, ten druhý za dva týdny v sobotu proti Příbrami. "Je trochu vidět, že hráči mají v hlavě play off," říkal trenér Českých Budějovic Vojtěch Zach. A k play off nejvyšší soutěže ještě přibylo Final Four Českého poháru.

Volejbalisté Jihostroje jasně přehráli Brno | Video: Deník/ Kamil Jáša

Extraligový zápas na "Odolce" nikdy nebývá jednoduchý. Sportovní hala, která pamatuje velké bitvy, je zapuštěná hluboko do země. Bubeníci tam dokážou vytvořit neuvěřitelný rachot. Rámus. Aero Odolena Voda v této sezoně hraje výborně. V zápase proti Jihostroji chce středočeský tým udržet 5. místo v tabulce. Odolena Voda si brousí zuby na místo v tabulce za Jihostrojem, ale propast mezi oběma celky je bodově veliká. Nedostižná. To Jihostroj stále může uvažovat o třetí pozici. Definitivně bude rozhodnuto až za dalších čtrnáct dní (4.3.), kdy České Budějovice přivítají v domácím prostředí Příbram. Ten zápas bude zajímavý z několika pohledů. Hlavně půjde samozřejmě o poslední body a pak se chystá oslava 50. narozeniny maséra klubu Filipa Hocha. LeBron James je hvězda, řekl Novák a napodobil Matta Stonieho Mezi zápasy v Od. Vodě a s Příbramí vyrazí Jihostroj za obhajobou vítězství v Českém poháru do Kutné Hory. Semifinále s Karlovarskem určitě přiláká pozornost. Jihostroj přetlačil právě Karlovarsko po velké bitvě v loňském finále Českého poháru 3:2 a letos touží pohár obhájit. Stejným výsledkem 3:2 skončily také oba vzájemné extraligové zápasy v této sezoně. První vyhrálo doma Karlovarsko, druhý poměrně nedávný zápas ve Sportovní hale pro sebe získal v tie breaku českobudějovický Jihostroj. „Je pravda, že Karlovarsko je pro semifinále asi nejtěžší soupeř, kterého jsme mohli dostat. Na druhou stranu naše zápasy jsou vždycky pikantní a patří k ozdobám českého volejbalu. Rozhodují opravdu detaily. Očekávám, že stejné to bude v semifinále Českého poháru. Pokud chceme pohár obhájit, musíme porazit každého,“ komentoval los generální manažer Robert Mifka. Teď ale musí hráči myslet pouze na extraligu. Česká je souboj v hale Aera Odolena Voda. Rozhodčími budou Tomáš Kavala a Vlastimil Kovář. Píšťalku fanoušci v hale a také z televizních obrazovek uslyší poprvé v 17.10.

