První zápas čtvrtfinále play off extraligy volejbalistů nabídl velikou bitvu. Jihostroj vyhrál 3:2. 19:17 v pátém setu. Po utkání, před ním, ale i při něm plály emoce. Brazilec Carísio viděl červenou kartu. Ještě dlouho po střetnutí trenér Kowal vysvětloval situaci z prvního setu, kdy volejbalista Karlovarska propadl na českobudějovickou strranu kurtu. "Překážel nám. Nemohli jsme v klidu založit útočnou kombinaci, proto jsem se snažil mluvit s rozhodčím. Ve všech ligách by to byl bod pro nás. Proto jsem se zlobil."

Jihostroj skáče z talismanu. Novinka v play off. Máme video

Petr Michálek (libero VK Jihostroj České Budějovice): „Vydřené vítězství. První set jsme zvládli tak, jak jsme potřebovali. Ve druhém setu jsme nechali Vary rozehrát, takže jsme si to zkomplikovali. Nakonec jsme si pro vítězství museli sáhnout na dno, jak jste viděli. Bylo to naprosto vyrovnané.“

Andrzej Kowal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Gratuluju klukům. Byl to těžký zápas, ostatně jako vždycky s Karlovarskem. Jsme týmy na velmi podobné úrovni. Je klidně možné, že tato série bude na pět zápasů. Máme první vítězství, ale to je jen začátek. Teď se ještě můžeme radovat, ale od zítřka už se koncentrujeme jen na nedělní zápas ve Varech.“

Daniel Pfeffer (kapitán VK ČEZ Karlovarsko): „Pro mě je to pozitivní výsledek. Dokázali jsme si, že můžeme v Budějovicích vyhrát. Drama až do samotného závěru. Vypjaté koncovky, vypjatý zápas už od prvního setu. Přesně podle předpokladů. O to nažhavenější půjdeme do našeho domácího zápasu v neděli. Budeme chtít za každou cenu vyhrát a pak vítězství urvat i v Budějovicích.“

Ondřej Hudeček (trenér VK ČEZ Karlovarsko): „První zápas se vším všudy. Řekl bych, že oběma týmům se ve vítězných setech v určité fázi dařilo na podání. Zápas nakonec rozhodly malé detaily.“