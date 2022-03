Volejbalisté Jihostroje České Budějovice podpořili UkrajinuZdroj: Deník/ Jan Škrle

Bohužel Jihostroj ztratil první set, ve kterém výborně blokoval. „Odolka“ otočila jeho průběh, tím hráči získali sebedůvěru. Přitom Jihostroj byl v pětibodovém vedení.

Při zranění univerzála Kriška (kotník) je útočná nálož na tomto postu naložena ma Kanaďana Schoutena a ten, přestože sbírá hodně bodů, potřebuje v závěru zákaldní části odpočinek.

Trenér Dvořák prostřídal i nahrávače, Piskáček de Ama tentokrát sice nahradil, jenže k vítězství v důležitém třetím setu tento taktický tah nevedl.

První a třetí set vyhrálo Aero, dobře si vedl především v útoku Svoboda. Druhý a čtvrtý pro sebe získali Jihočeši. Jihostroji se dařilo hlavně v okamžicích, kdy se hráči opřeli do servisu, ale domácí měli stejnou odpověď.

Ve čtvrtém setu se do sestavy vrátil de Amo, který začal zařazovat častěji útok středem sítě (i ze zadní zóny). V pátém setu zavelel do útoku na servisu Srb ve službách Jihostroje Filip Stoilovič: 5:2 pro Jihostroj. Drama pokračovalo až do závěru tie breaku. A kormidlo na jihočeskou stranu nasměroval definitivně skvělými podáními blokař Oliver Sedláček. Jihostroj vyhrál 3:2 na sety, ale bude to stačit na návrat na první místo v tabulce? O tom rozhodne až pondělní duel Kladno – Karlovarsko.

Od. Voda – Jihostroj Č. Budějovice 2:3 (21, -17, 23, -22, -10) Jihostroj ČB: de Amo, Schoten, Stoilovič, Licek, Sedláček, Polák – libero Kryštof (Michálek, Piskáček). Trenéři Dvořák a Skolka.