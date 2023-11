Hodně náročný program volejbalistů Jihostroje České Budějovice pokračuje v Ostravě. Na videu nabízíme oslavu tří bodů Jihostroje po vítězném domácím utkání s Brnem. Zahraniční hvězdy se rychle naučily vítězný rituál. Pošlete nám, jak ve vašem sportovním kolektivu oslavujete vy.

Oslava volejbalistů Jihostroje po vítězství | Video: Deník/ Kamil Jáša

České Budějovice ve volejbalové extralize podruhé doma nezaváhaly. Soupeře vyprovodily po hladkém průběhu utkání. Jihočechy čeká velmi nabitý program, který jim neusnadňuje ani náročné cestování. Už v sobotu večer se tým trenéra Kowala představí v Ostravě. Zápas ve Slezsku začne v 17.00. Ve čtvrtek se extraliga zase přesune do českobudějovické Sportovní haly, kam dorazí nebepečná Příbram.

Jihočeši vyhráli doma s Benátkami i s Brnem. Zdá se, že znalost domácí haly je pro zahraniční hvězdy zatím zásadní. Není úplně jednoduché procestovat den a nastoupit v prostoru, kam hráč dorazí poprvé v životě. Možná i proto do Ostravy vyrazili hráči o den dřív.

Jihostroj České Budějovice porazil Brno 3:0

Podívejte se na video, hráči Jihostroje umí oslavit zisk tří bodů a do oslav se zapojují i fanoušci. Kdo je režisérem oslav? Jako tradičně masér Filip Hoch. o každém vítězství Jihostroj slaví, zahraniční hvězdy se milý rituál naučily velmi rychle. Podívejte se na video. Prohra, extraligy běží dál a Jihočeši už také vyhlížejí první zápasy v Lize mistrů. "Bude to vrchol možná celé sezony," říká o utkání s Jastrzebsky Wegiel manažer klubu Robert Mifka.

Dá se předpokládat, že do Č. Budějovic dorazí fanoušci z Polska, vstupenky mizí, bude to stát za to.

Skvělí jsou také fandové v Písku, tady je video ze zápasu Sršňů s Ústím.