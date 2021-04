Liberec zahájil souboj ve Sportovní hale v českobudějovické Stromovce bez nervozity a s čistou hlavou, uzdravený Kovalčuk směřoval většinu nahrávek na univerzála Michala Kriška a Dukla se dostala do čtyřbodového trháku (8:4). V polovině setu se však role otočily a do vedení se dostali Jihočeši. Liberecký lodivod poslal na palubovku zkušeného bijce Jana Štokra, který třemi kvalitními servisy v řadě zařídil srovnání stavu. Jihostroj si vypracoval tři setboly v řadě, které ale výbornými bloky Dukla odvrátila. Teprve chybný Štokrův útok z hlavního kůlu set ukončil.

Ve druhé sadě zůstaly sestavy na obou stranách beze změny. Trenéři v taktice těžko mohli něčím překvapit, i proto se na hřišti odehrávaly dlouhé výměny. Volejbalisté měli své soupeře dobře přečtené, v těchto momentech vynikaly obrany na síti i v poli, úspěšnější v této činnosti byli Severočeši, kteří šli do trháku (17:13). A v tuto chvíli povolal trenér Dvořák na pomoc kapitána Radka Macha a ten se hned uvedl perfektním útokem. Jihočeši v tomto setu tahali za kratší konec provazu, naopak Libereckým se dařilo všechno, na co sáhli.

Mach a Schouten se probojovali do základu budějovické sestavy, ta liberecká zůstala stejná. Jihostroj vstoupil do třetího setu rázně, utekl o pět bodů. Severočeši ale svou stíhací jízdou dokázali vyrovnat, a pak už body přibývaly spravedlivě oběma týmům. Na zisku třetí sady měl lví podíl kanadský bombarďák Casey Schouten.

Podobně jako v předchozím dějství začal Jihostroj náporem. Stoilovič sázel svá dělová podání mezi Šulistu a Kopáčka a stav se vyhoupl až na 8:1, libereckým volejbalistům nepomohla ani řada střídání. Radek Mach jako by vnesl do hry domácích pořádek, pod jeho kapitánským vedením se dostala na ruce Jihočechů pohoda a klid. Mach navíc přispíval do bodové pokladnice budějovických volejbalistů a ti se mohli těšit z vítězství i ve třetím utkání semifinálové série a z postupu do finále. Na svého soupeře si Jihostroj České Budějovice musí počkat minimálně do středy 31. března.

Jihostroj České Budějovice – Dukla Liberec 3:1 (24, -19, 22, 16), čas: 121 minut, rozhodčí: Krtička, Činátl, bez diváků, stav série: 3:0.

České Budějovice: Rejlek, Stoilovič, Todua, de Amo, Michálek, Ondrovič – libero Kryštof (Polák, Schouten, Piskáček). Trenér: René Dvořák.

Liberec: Veselý, Michal Kriško, Tomáš Kriško, Leikep, Kovalčuk, Šulista – libero Kopáček, Pavlíček (Štokr, Šafranovič, Srb, Suda). Trenér: Michal Nekola