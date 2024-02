Jihostroj vyhrál v hale Aera Odolena Voda v extralize 3:1. Radost ze získaných tří bodů pokazila zpráva o úmrtí bývalého blokaře českobudějovického klubu Michala Galise. Podrobnosti připravujeme.

Jihostroj České Budějovice v extralize volejbalistů. Připomeňte si první vzájemný souboj mezi Jihstrojem a Aerem. V 9. kole Č. Budějovice vyhrály 2.12. hladce 3:0 (17, 13, 23). | Video: Deník/ Kamil Jáša

Málokomu se v hale Aera hraje dobře. Specifické prostředí hluboko zapuštěné palubovky s extrémně vysokým stropem je složité pro orientaci.

Ve 22. kole extraligy volejbalistů nastoupil Jihostroj České Budějovice v hale Aera Odolena Voda. Trenér Kowal podle očekávání nasadil proti sedmému týmu tabulky velmi silnou sestavu. Do vedení se dostali domácí (11:8). Hosté si znovu zvykali na neznámé a dost specifické prostory. Domácí pochopitelně znají každý kout haly, orientují se tu perfektně a bylo to znát na servisu. Hosté těžko bránili produktivního Svobodu. Do prvního setu zasáhli i Emmer a van Schie, jenže náskok zůstával stále tříbodový: 22:19. Až v koncovce se hráčům trenéra Kowala povedlo set zdramatizovat, a dokonce vyrovnat na 24:24. Set vyřešil tým z jihu Čech úspěšným dvojblokem.

Druhý set byl podobný prvnímu. Zase oba týmy došly až do závěrečné řežby v koncovce. A zase z ní vyšel vítězně Jihostroj. Každá vyhraná koncovka v hale soupeře je před play off extrémně důležitá. Tentokrát Jihočeši zvítězili 30:28.

V dalším závěru setu už měli domácí komfortnější pozici. A také koncovku zvládli: 25:19.

Na palubovce zůstal van Schie a Jihostroj prokázal pevné nervy i v konci 4. setu. V hale Aera vyválčil tři důležité body. Radost z nich pokazila zpráva o úmrtí osobnosti jihočeského volejbalu Michala Galise, podrobnosti připravujeme.

Aero Od. Voda - Jihostroj ČB 1:3 (-30, -28, 19, -24), rozhodčí Petr - Hladišová. Jihostroj ČB: Carísio, Gonzales, Luengas, Balabanov, Ondrovič, Okolič - libero Kovařík. Trenér Kowal (Sedláček, Emmer, van Schie).