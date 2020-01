Volejbalisté českobudějovického Jihostroje v hale nejlepšího týmu na světě vzdorovali statečně, dokonce vyhráli set, bod do tabulky ale nevybojovali. Přitom tým trenéra René Dvořáka odehrál výborně hned první set. Vedl 13:9, 15:11 a 18:16, pak ale řádil u sítě i na servisu 206 centimetrů vysoký blokař Robertlandy Aties Simon: 25:21.

Domácí se dostali do tempa, přidali na razanci, jejich náskok postupně narůstal. Útočně se sice prosazoval také smečař Fila, jenže to na italský tým nestačilo. S Jihostrojem necestoval smečař Mečkarov (horečka + bolest zad), v sestavě českého mistra se postupně objevili smečař Zmrhal a blokař Ondrovič. Jihočeši vedli i ve třetím setu 14:12, trenér Ferdinando de Giorgi, stejně jako v prvním setu, musel sahat pro time out. České Budějovice odskočily po Zmrhalově útoku na slibných 21:19 a dokonce 23:20. V koncovce se levačkou prosadil mladík Šotola, vyšlo mu i zkrácené podání a český mistr senzačně slavil vítězství v setu: 25:21.

Ve čtvrtém setu nezachytili hosté začátek a síla nejlepšího týmu planety se projevila: 25:19.

Civitanova je v tabulce po čtyřech zápasech první (12 bodů), Jihostroj zůstává třetí (2). Zápas Fenerbahce Istanbul – Trentino se bude hrát ve čtvrtek.

Civitanova – Jihostroj ČB 3:1 (21, 19, -21, 19), rozhodčí Kovalčuk (Ukrajina) - Bernström (Švédsko), diváků 2599. Jihostroj ČB: de Amo, Šotola, Michálek, Fila, Mach, Todua – libero Kryštof (Zmrhal, Ondrovič).