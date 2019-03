Volejbalisté Jihostroje v Příbrami přesto začali rozpačitě, prohrávali o tři body, a proto trenér René Dvořák okamžitě sáhl pro time out. Udělal dobře. Pak přišel na servis Ondrovič a začal velký českobudějovický koncert. Domácí sice v závěru snižiovali, ale na tým, který skvěle na nahrávce dirigoval Španěl de Amo, nestačili.

Ve druhém setu body přibývaly na konto Jihostroje ještě rychleji. Za stavu 9:3 točil trenér domácích se sestavou. Jenže nic nepomáhalo. České Budějovice vedly už 12:3 a kráčely velmi koncentrovaně za prvním místem v tabulce. V dresu příbramského celku si zahráli i Juračka a Böm, oba jsou odchovanci Č. Budějovic.

Ve třetím setu se domácí dostali do mírného vedení, kvalita ale byla na straně lídra soutěže. A Filip Křesťan? Když mu sedne den, jeho podání je pro každého protivníka smrtící. Jihočeši zvládli poslední utkání základní části skvěle a do play off půjdou z pozice nejlepšího týmu. "Teď mám radost, ale vítězství v základní části nepřeceňuju, po krátkém odpočinku se pustíme znovu do tréninku," uvedl trenér René Dvořák.

Příbram – Jihostroj ČB 0:3 (-20, -14, -23),

Jihostroj ČB: de Amo, Křesťan, Todua, Ondrovič, Michálek, Kraffer – Kryštof (Šotola, Kupilík). Trenéři Dvořák a Skolka.