Nejlepší český volejbalový klub posledního desetiletí navíc s předstihem, necelé tři měsíce před prvním domácím zápasem, spouští volný prodej permanentních vstupenek. "V první vlně prodeje si mohli stávající majitelé permanentek zarezervovat svá místa na novou sezonu se slevou. Druhá vlna prodeje začala v pondělí dvacátého července," popisuje PR manažer klubu Matěj Mayer.

„Dosavadním permanentkářům jsme snížením ceny chtěli vykompenzovat minulou sezonu, která byla předčasně ukončena kvůli koronaviru. Věříme, že zvýhodněná permanentka naše věrné fanoušky potěšila a zmírnila zklamání z nedohrané sezony. Osobně jsem přesvědčený, že výkonnost našeho týmu měla vzestupnou tendenci. Vyhráli jsme Český pohár a sehráli jsme skvělé zápasy v Lize mistrů. Věřili jsme si na úspěch v play-off,“ říká generální manažer volejbalového klubu Robert Mifka, kterého potěšilo, že si naprostá většina příznivců prodloužila své permanentky i na sezonu 2020/21.

Novou sezonu zahájí hráči Jihostroje 19. září utkáním ve Zlíně. K prvnímu zápasu na zrekonstruované domácí palubovce nastoupí českobudějovický klub 8. října proti ambiciózním pražským Lvům. Pořizovací cena permanentek zůstává beze změn – základní permanentka stojí 2000 Kč, zlevněná pro seniory a studenty 1500 Kč a rodinná permanentka vyjde na 6000 Kč. Stále platí, že s permanentní vstupenkou fanoušek výrazně ušetří oproti nákupu vstupenek na jednotlivá utkání. Permanentka totiž zajišťuje vstup na všechna domácí utkání UNIQA extraligy a Českého poháru, a to včetně play-off a evropského poháru CEV.

Pořízení permanentky se jistě vyplatí. „Držitelé permanentek mají zaručené své místo na tribuně, což jiní návštěvníci našich zápasů s klasickou vstupenkou bohužel nemají. S ohledem na velmi omezené možnosti Sportovní haly musíme stále fungovat systémem: Kdo dřív přijde, ten si sedne. To se netýká právě permanentkářů, kteří mají svoji sedačku vždy nachystanou. S celosezonní permanentkou tedy nejenže náš fanoušek ušetří, ale také se nemusí starat o to, aby na zápas dorazil v předstihu. Při atraktivnějších zápasech také odpadá dlouhé čekání ve frontách u pokladny. V neposlední řadě – a to nechci malovat čerta na zeď – v případě, že bychom s ohledem na nepříznivý vývoj situace kolem koronavirové epidemie byli nuceni omezit počet diváků, budou mít samozřejmě přednost permanentkáři,“ popisuje výhody pro zájemce o permanentku Mifka. Permanentky na Jihostroj je možné zakoupit on-line na webových stránkách volejbalcb.cz. Výdej rezervovaných a zaplacených permanentek bude probíhat od 3. srpna ve Sportovní hale každé pondělí, středu a pátek v 9–12 hodin a ve 13–16 hodin.