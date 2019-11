Jediného jihočeského zástupce v soutěži čeká zápas v Ústí nad Labem.

Severočeši hráli už sedm duelů. Nasbírali osm bodů. Dvakrát vyhráli za tři body, jednou za dva.

Mezi cenná vítězství ústeckého týmu se řadí třeba výhra 3:1 v hale Od. Vody, kde body nikdo nezískává snadno. A hlavně výhra 3:0 v Ostravě. V pětisetovém boji Ústečtí doma přetlačili Příbram. Jihostroj tedy znovu čeká velmi těžká práce.

Trenér René Dvořák připravuje svůj tým tak, aby přivezl domů vítězství.

Pohled do tabulky napovídá, že extraliga se vyrovnala. Platilo to loni, platí to i letos.

Ústečtí mají ve svém středu hned několik zahraničních posil. „Velmi šikovný je na smeči mladý Chilan,“ všiml si kouč Českých Budějovic. Smečařský post celku ze severu Čech obsadili Ústečtí chilským reprezentantem Vicente Parraguirrem a útočníkem ze Srbska, který už podle jména (Nebojsa Januzovic) patří k odvážným hráčům. „Týmu nahrává Američan, v Ostravě Ústí hrálo velmi dobře.“

Hladké ústecké vítězství v ostravské hale, kde Jihostroj naopak velmi hladce prohrál, trenér Dvořáka nevystrašilo, ale varovalo. „Je to pěkný výsledek, hlavní ale je, že se narodil po velmi dobré ústecké hře.“

V domácím prostředí se síla severočeského družstva může projevit ještě víc. „V jejich domácím prostředí budou silní,“ přikyvuje českobudějovický trenér.

„Bude to pro nás zase velmi těžká práce, Ústečtí jsou velmi silní v útoku z kůlů.“

Ofenzivu podporuje i levák Kramár. Blokařskou dvojici na sever „dodal“ právě jihočeský tým..

„Blokují tam naši odchovanci,“ zmínil Dvořák Beera a Tibitanzla. „Beer je spíš obranář, ještě loni byl v národním mužstvu, Tibitanzl je zase lepší útočník.“

A jak je na tom mistrovský tým? Relativně v pohodě.

Do tréninku se vrátil zraněný blokař Ondrovič (prst), na marodce ale zůstává rezervní nahrávač Piskáček.

„Peter Ondrovič už bude připravený k naskočení do zápasu, za Piskáčka pojede Ulč, který nám pomáhal už v minulém domácím utkání,“ zmínil trenér Jihostroje České Budějovice René Dvořák.

Zápas Ústí – Jihostroj začne v sobotu v 17.00.