Odjeli tam, kde by měli vyhrát. Jihostroj vyrazil do Švýcarska. První věta z tohoto článku by platila na sto procent. Ale před deseti roky. Na podzim roku 2022 už to tak jednoznačné není. Proč? Z několika důvodů. České Budějovice už několik let nejsou na domácí scéně naprosto dominantním klubem.

To je neoddiskutovatelný fakt. V loňské extralize Jihočeši skončili "až" třetí. "Víme to, tak to prostě je, naším prvořadým cílem v sezoně také není získat titul, pokud budeme v semifinále, bude to dobrý výsledek, ale je jasné, že do finále chce každý tým." Přesně v tomto duchu uvažoval už s výhledem na konec sezony prezident českobudějovického volejbalového klubu Jan Diviš. Tým prochází výraznou obměnou a jak se zdá, generační výměna hráčů bude v blízké době pokračovat.