Za odvetou v rámci evropského Poháru CEV museli volejbalisté Jihostroj České Budějovice absolvovat téměř šest tisíc kilometrů dlouhou cestu do Kemerova. Proti tamnímu Kuzbassu se Jihočeši představí ve čtvrtek 9. prosince od 13 hodin středoevropského času.

Jihostroj České Budějovice v evropském poháru CEV | Video: Deník/ Kamil Jáša

Už při oznámení soupeře pro Pohár CEV bylo zřejmé, že Jihostroj čeká dlouhé cestování. "Kemerovo leží v sibiřské části Ruska, téměř až u hranic s Mongolskem," popisuje tiskový mluvčí Matěj Mayer. Českobudějovická výprava odjela v úterý brzy ráno autobusem od Sportovní haly, aby ještě v dopoledních hodinách absolvovala let z Prahy do Moskvy. V hlavním městě Ruska Jihostroj čekal téměř šest hodin na další let do Novosibirsku. Odtud pak tým jel ještě čtyři hodiny autobusem do Kemerova.