Volejbalisté Jihostroje České Budějovice si připsali cenné vítězství v Ústí nad Labem a posunuli se na čtvrté místo tabulky. Před sobotním klíčovým zápasem s Libercem tak upevnili své šance na výhodnou pozici v play off.

Volejbalová extraliga mužů. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice zvládli zápas v Ústí nad Labem. Jihostroj vyhrál za tři body, v tabulce to znamená posun na čtvrté místo! V posledním kole základní části se Jihočeši pokusí dobrou pozici udržet v sobotu v domácím atraktivním zápase s Libercem.

První set se stal budějovickou kořistí docela s přehledem. Trenér Kowal nestřídal, postavil silnou sestavu, na experimenty už není čas. Ve druhém setu přece Jihostroj ztratil zbytečně pár bodů a do hry se podíval i mladík Leština. Domácí se dostali do "laufu", zlobili odvážnými útoky. Ve třetím setu pokračovala expedice jihočeských nahrávek na Kubánce Gonzáleze, a tak Jihočeši kráčeli za důležitými třemi body. Zajímavostí zápasu je, že mu osobně přihlížel bývalý úspěšný trenér Jihostroje Petr Brom. Trenéru Kowalovi zatrnulo po pádu Luengase na zem, ale Argentinec, který je pro Jihostroj letos klíčovou postavou, se rychle otřepal.

V sobotu v 16.00 začne zápas Jihostroj ČB - Dukla Liberec, po něm se ve Sportovní hale odehraje slavnostní ceremoniál. Jihostroj potřebuje udržet čtvrtou příčku, která by usnadnila vstup do play off. Budete u toho?

Ústí nad Labem - Jihostroj ČB 1:3 (22, -21, -20, -20), rozhodčí Činátl - Buchar, diváků 333. Jihostroj ČB: Carísio, Gonzalez, Okolič, Sedláček, Balabanov, Luengas - libero Kovařík (Leština, van Schie, Emmer). Trenér Kowal.