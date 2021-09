V průběhu přípravy si Jihostroj odskočil k Lipnu, kde byli hráči hosty Lipno Sport festu 2021. Na kurtu se objevila i olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová a paralympijský medailista Jiří Ježek. Jejich exhibiční zápas najdete na videu u tohoto článku.

Trenéři se během přípravných utkání musí obejít bez trojice reprezentantů – Josef Polák, Oliver Sedláček a Martin Licek, kteří se chystají s národním týmem na nadcházející mistrovství Evropy v Ostravě.

Volejbalová UNIQA extraliga začíná na konci září, fanoušci se však mohou naladit na volejbal už během přípravných utkání.

Před rokem si na první přípravné utkání proti Lvům Praha našlo cestu do Sportovní haly více než sto diváků, avšak od té chvíle fanoušci na zápasy podle nařízení vlády nesměli. "Vedení Jihostroje už se těší, až bude moci opět přivítat věrné příznivce na zápasech," vzkazuje Mayer.

Volejbalisté Jihostroje si zahráli s olympijskou vítězkou a vítězem paralympiádyZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Hlavní trenér Dvořák má aktuálně k dispozici devět hráčů z dvanáctičlenné soupisky A-týmu. Z reprezentace již byli uvolněni Radek Mach a Petr Michálek, po narození potomka přicestoval ze Srbska Filip Stoilovič. Na blokařském postu mají trenéři k dispozici pouze kapitána Radka Macha, kterého doplní hráči z prvoligového EGE či z klubové mládeže.

První utkání Uniqa extraligy odehrají českobudějovičtí volejbalisté v úterý 28. září na palubovce Liberce. První domácí zápas je na programu v neděli 3. října pro týmu Black Volley Beskydy (volejbalcb.cz)

Program přípravných zápasů: 31. srpna: VK Jihostroj České Budějovice – Kladno volejbal cz (16:00), 3. září: VK Jihostroj České Budějovice – VK Euro Sitex Příbram (16:00), 8. září: AERO Odolena Voda – VK Jihostroj České Budějovice (17:00), 10. září: VK Euro Sitex Příbram – VK Jihostroj České Budějovice, 15. září: VK Jihostroj České Budějovice – AERO Odolena Voda (11:30), 17. září: Kladno volejbal cz – VK Jihostroj České Budějovice, 20. září: VK Jihostroj České Budějovice – VK Lvi Praha (16:00), 22. září: UVC Weberzeile Ried (Rakousko) – VK Jihostroj České Budějovice.

Podmínky vstupu na utkání: Vstup na domácí utkání Jihostroje je pro všechny fanoušky zdarma. Diváci musí u vstupu do Sportovní haly splnit jednu z následujících podmínek (výjimku mají děti do 6 let):

· potvrzení o absolvování RT-PCR s negativním výsledkem ne starší než 7 dní

· potvrzení o absolvování antigenního vyšetření s negativním výsledkem ne starší než 72 hodin

· potvrzení o očkování proti nemoci covid-19, přičemž od jeho dokončení uběhlo nejméně 14 dnů

· potvrzení o prodělání nemoci covid-19 ve lhůtě 180 dnů

Ministerstvo zdravotnictví již zrušilo možnost prokázat se čestným prohlášením nebo samotestem.

V prostorách haly musí mít diváci nasazený respirátor FFP2/KN95. Vstup na palubovku nebude povolen.