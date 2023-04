České Budějovice vedou ve finálové sérii 1:0 na zápasy. Druhý zápas se bude hrát v Praze, třetí zase na jihu Čech v neděli od 18.00. Tady jsou hlasy přímých aktérů prvního finálového utkání. Co říkali kapitáni a trenéři po vstupu do série? Martin Kryštof (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „První krůček je za námi. Potvrdilo se přesně to, co jsme očekávali – úžasní diváci, narvaná hala. V takové atmosféře se hraje prostě fantasticky, i když bychom měli horší den, tak tohle člověka nenechá chladným. S obrovskou pokorou a respektem pojedeme ve čtvrtek do Prahy.“

Vojtěch Zach (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Zápas nebyl tak jednoduchý, jak vypadá výsledek. Praha hrála dobře v poli a krásné zákroky byly k vidění na obou stranách. Nakonec si myslím, že právě pole bylo rozhodující, protože my jsme v klíčových momentech chytili neuvěřitelné balony. Děkuji klukům, že předvedli to nejlepší, co umí. Věřím, že divákům se musel náš výkon líbit.“

Jakub Janouch (kapitán VK Lvi Praha): „Děkuji našim fanouškům, kteří nás podporovali celý zápas, i když jsme nevyhráli ani set. Gratulace domácím, my jsme měli své šance první dva sety, ale v podstatě jsme se nedostali vůbec do vedení. Domácí hráli ve své pohodě a my jsme toho moc nepředvedli.“

Juan Manuel Barrial (trenér VK Lvi Praha): „Zápas byl jednoznačný. Jihostroj hrál tak, jak by se ve finále mělo, my jsme k tomu přistoupili jako k nějakému přátelskému zápasu. V tom byl obrovský rozdíl.“