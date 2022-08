„Úplná novinka to nebyla. Testy jsme dělali už loni, abychom věděli, jak na tom hráči jsou po silové stránce v posilovně. Letos to bylo jiné v tom, že testy proběhly hned na prvním tréninku,“ říká René Dvořák. Kondiční trenér Jihostroje Jakub Kalus poté na základě testů připravuje hráčům plány na míru. „Na začátku července všichni dostali individuální plány. Díky testům zjistíme, jak je plnili,“ dodává českobudějovický trenér.

První den přípravy přitom mohl počítat pouze s šesticí členů základního kádru. Hráče vyjmenoval PR manažer českobudějovického klubu Matěj Mayer: "Na prvním tréninku se objevili Martin Kryštof, Petr Michálek, Michal Kriško, Ondřej Piskáček, Daniel Šulista a také nová tvář – Nizozemec Stijn Van Schie."

Kádr klub doplnil o nadějné juniory a kadety. "Jsou s námi Josef Leština, Ondřej Zelenka, Lukas Tóth, Vojtěch Pitner a po vyléčení zranění se přidá ještě Tomáš Brichta,“ říká hlavní kouč Jihostroje. V nové trenérské roli byl přítomen Radek Mach. „Rád bych ho využil při předávání svých obrovských zkušeností v obraně na síti. Tam vidím jeho hlavní přínos, kde dostane velký prostor, aby s hráči pracoval. Jinak bude plnit všechny funkce vyplývající z role asistenta trenéra,“ upřesňuje Dvořák.

Jihostroj v přípravě na sezonuZdroj: Deník/ Dan KubátO den později dorazil Filip Stoilovič, který se ženil v rodném Srbsku. Tři čeští reprezentanti (Martin Licek, Josef Polák a Oliver Sedláček), kteří se později vrátili z Challenger Cupu v Koreji, dostanli v prvním týdnu prostor pro regeneraci a připravovavali se individuálně. Naplno do přípravy s týmem naskočili v neděli. Od druhého týdne tak chybí už jen dva hráči. „Peťo Ondrovič se připravuje na kvalifikaci na mistrovství Evropy se slovenským mužstvem a k nám by se měl připojit kolem 22. srpna. U Matiho Girauda pravděpodobně až do 1. září nebudeme vědět, kdy bude k dispozici. Je na hraně sestavy argentinského národního týmu, který se připravuje na mistrovství světa,“ připojuje kouč.

Koncept přípravy na sezonu 2022/23 se oproti předchozím sezonám lišit nebude. Trenér René Dvořák, který povede mužstvo už sedmou sezonu v řadě, přichystal tradičně pestrý program. Jihostroj bude využívat venkovní plavecký bazén, beachvolejbalové kurty a zařadí také tradiční zpestření v podobě výstupů na Kleť. „To bude platit pro první dva týdny. Pak už se budeme soustředit jen na posilovnu a halu. Budeme trénovat stejně jako v sezoně s tím rozdílem, že zařadíme podstatně více posilovny. Dopoledne budeme dělat silovější věci a odpoledne volejbal. Hráče budeme rozdělovat do skupin, abychom udělali co nejvíce práce,“ vysvětluje kouč.

Je tady mistrovství Evropy. Na "kanále" historicky poprvé

Jihostroj se ale bude muset vypořádat s problémem aktuálního uzavření Sportovní haly, kde probíhá oprava střechy. „Budeme muset využívat halu na Základní škole Oskara Nedbala. Vybavení a další věci okolo tam samozřejmě nejsou na takové úrovni, ale musíme to nějakým způsobem zvládnout. Doufám, že to bude pouze otázka srpna a v září už se budeme moct vrátit do Sportovní haly. Momentální příslib je, že bychom mohli od 1. září trénovat ve Sportovní hale,“ říká René Dvořák.

Od 22. srpna bude Jihostroj trénovat volejbal v hale dvoufázově, k tomu budou hráči chodit do posilovny a v plánu jsou i přípravné zápasy. „23. srpna bychom měli hrát v Příbrami, 26. srpna v rakouském Waldfiertlu. Na 1. a 2. září máme naplánovaný turnaj v Příbrami. Pak bychom měli nastoupit 6. září v Praze. Poprvé v domácím prostředí bychom chtěli hrát 9. září se Lvy Praha, pokud bude Sportovní hala k dispozici. Plánuji ještě další zápas kolem 15. září, ale vypadl nám soupeř, se kterým jsme měli hrát,“ poodhaluje René Dvořák s tím, že hledá pro své mužstvo soupeře.

První ostrý test čeká Jihostroj v Superpoháru 19. září proti Karlovarsku. Český volejbalový svaz však zatím nerozhodl o tom, kde se utkání odehraje. Jihostroj bude hrát o Superpohár poprvé. „Rádi bychom odehráli dobrý zápas a vyhráli. Chceme se sice soustředit hlavně na extraligu a je to pět dní před jejím zahájením, ale bude to pro nás první možnost v nové sezoně něco vyhrát, takže to má svoji váhu. Záležet bude, kdy se k nám připojí nahrávač Matias Giraudo. Pokud se dostane na mistrovství světa a připojí se k nám později, může se stát, že se teprve budeme sehrávat,“ vypočítává Dvořák.