Do utkání vyslal trenér Jihostroje překvapivou sestavu. Na post smečaře naskočil Michálek a na nahrávku Piskáček.

Příbramští začali dobře, v průběhu setu si dokonce vypracovali tříbodový náskok, ale pak už přišla zmiňovaná koncovcka. Michálek si vzal za koncovou čarou do ruky balon, jeho plachtící podání Příbramští nechali spadnout do svého pole. Náskok už favorit z rukou nepustil.

Druhý set zase začali lépe domácí. Jejich náskok 6:2 se pokusil trenér Zach zastavit oddechovým časem. To se docela povedlo. Na obou stranách kurtu bylo několik aktérů, kteří měli speciální motivaci. Trenér Příbrami Petr Brom v minulosti velmi úspěšně vedl Č. Budějovice, trenér Jihostroje Vojtěch Zach se zase volejbal na profesionální úrovni naučil právě v Příbrami. A v angažmá v minulých letech byli v příbramském dresu i současní hráči Jihostroje Kryštof a Polák. A příbramský Martin Böhm? Jeho příběh je samostatnou kapitolou. Smečař Příbrami. Začínal s volejbalem v Č. Budějovicích, v nejbližší době, Deník o tom v týdnu informoval jako první, se stane prezidentem klubu v Příbrami. Pravděpodobně v létě. Druhý set nakonec pro sebe získali těsně, ale přece domácí: 25:23.

Ve třetím setu se na kurtu objevil argentinský Jihočech Giraudo, ale až v závěru a to už domácí celek měl velmi solidní náskok. V koncovce museli hosté odvracet stav 21:24! Zvládli to. A kdo proměnil setbol? Martin Licek esem. Stejně jako v minulém duelu s Aerem Odolena Voda, po kterém vyprávěl: "Soupeř by mohl vědět, že na poslední bod v setu vždycky dávám zkrácený servis." Stejnou zbraň použil i v Příbrami a zase to vyšlo: 28:26 pro Jihostroj!

Zdálo se, že Jihostroj si v klidu dokráčí pro výhru za tři body, jenomže Zachův tým naprosto zbytečně ztratil vedení 24:22 a bojovní domácí srovnali na 2:2 na sety (26:24).

V pátém setu zase rozhodla koncovka, v ní byli úspěšnější hráči Jihostroje, kteří si tak domů odvezli "jen" dva body.

Příbram - Jihostroj ČB 2:3 (-21, 23, -26, 24, -13), rozhodčí Velinov - Rychlík. Jihostroj ČB: Piskáček, van Schie, Ondrovič, Polák, Licek, Michálek - libero Kryštof (Giraudo). Trenér Zach.