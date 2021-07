Volejbalovou reprezentaci čeká vrchol dvouletého období – mistrovství Evropy v Ostravě, které se uskuteční od 3. do 15. září. Příprava na prestižní akci začíná už 18. července, kdy se osmnáctka hráčů sejde v Pelhřimově. V nominaci trenéra Jiřího Nováka figuruje hned pět hráčů Jihostroje.

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihostroj má v české mužstvu nejvíce nominovaných hráčů ze všech klubů a mezi nimi je i jedno velké překvapení. "Do reprezentace se totiž vrací Radek Mach," vysvětluje tiskový mluvčí českobudějovického klubu Matěj Mayer. A co na to kapitán Jihostroje Radek Mach? „Ozval se mi manažer reprezentace (bývalý hráč Jihostroje Miloslav Javůrek, pozn. red.) a bavili jsme se o tom, že bych mohl být národnímu týmu ještě prospěšný. Absolvuju s nároďákem přípravu a pak se vrátím trénovat do klubu. V případě, že by bylo potřeba, tak budu národnímu týmu k dispozici. Plním tedy funkci náhradníka a uvidí se, jestli na šampionát nakonec budu povolán,“ vysvětluje svou roli kapitán Jihostroje.