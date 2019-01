České Budějovice – Poslední domácí utkání v Lize mistrů, které sehrají volejbalisté českobudějovického Jihostroje ve středu (17.30) s Trentinem, by mělo být zároveň tím nejlepším, co český mistr může svým fanouškům nabídnout.

Smečař Matěj Kazijsky (vlevo útočí proti dvojbloku Radek Mach – Tomáš Fila) je považován za jednoho z nejlepších světových volejbalistů. Bulharský reprezentant s jedničkou na hrudi je tahounem vítězů loňského ročníku z Trentina | Foto: CEV

Italský velkoklub je vítězem posledního ročníku Ligy mistrů, je tedy nejsilnějším evropským týmem. Na svém kontě má BetClic Trentino i titul z mistrovství světa klubů, které se konalo v listopadu v Kataru.



V jihočeské metropoli bude tedy k vidění nejlepší volejbalový tým planety seskládaný ze špičkových hráčů, které stojí za to vidět.



Za největší hvězdu volejbalového obra je považován bulharský smečař Matěj Kazijsky, jenž je odborníky pasován na nejlepšího volejbalistu planety. Momentálně je pátým nejvíce bodujícím hráčem Ligy mistrů. Jen pro zajímavost – univerzál Jihostroje Radek Motys je na 17. místě.



Spolu s brazilským univerzálem Vissottem a Kubáncem Osmanym tvoří nekompromisní údernou trojici, kterou budou jen těžko jihočeské bloky nad sítí krotit. „Je to nejsilnější tým naší skupiny,“ podotýká tahoun českobudějovického celku Radek Motys.



„Na každém postu mají hvězdu. Navíc jejich obrovské plus je i fakt, že mají hodně širokou lavičku. Do hry může zaskočit každý. I díky tomu jsou první v tabulce a loni vyhráli Ligu mistrů,“ dodává.



Ti, kteří zavítají do jihočeského volejbalového stánku, budou mít možnost vidět na vlastní oči světové hvězdy z pár metrů. Ostatní mohou sledovat česko – italskou bitvu v přímém přenosu České televize. „Tohle je mančaft, který už tu nikdo nemusí na vlastní oči spatřit. Byla by obrovská škoda nechat si to ujít,“ apeluje druhý nejlepší útočník české extraligy na jihočeské fanoušky.



„Doufáme, že přijde lidí dost. Moc by nám to pomohlo, kdyby nás přišli podpořit a zaplnili halu. Na co lepšího už by měli přijít než na obhájce trofeje,“ říká. Jenže po třech letech, kdy Jihočeši v Lize mistrů stále nevyhráli, už se do haly někteří nevypravují jako v minulých sezonách.



A hlasy o tom, proč Jihostroj vůbec hraje Ligu mistrů, sílí. „Slyšíme od fanoušků různé názory. Ale určitým způsobem nám tyto zápasy, i když je nevyhráváme, dodávají klid a sebevědomí do extraligových bojů. V extralize rozhodně tyto zápasy zúročíme,“ tvrdí.



V prvním vzájemném utkání Jihostroj prohrál na italské půdě 0:3, přesto by se dal zápas zařadit do kolonky povedené. „Sice jsme prohráli, ale dostali jsme se do dvou relativně vyrovnaných koncovek. Ostudu jsme tam rozhodně neudělali,“ podotýká dvoumetrový univerzál Motys.



Má vůbec cenu před střetnutím s nejlepším světovým týmem sedět u videorozborů či určovat taktické pokyny? „Určitě si k nim něco řekneme, ale samozřejmě víme, co proti nám stojí za sílu. O to je to složitější. Půjdeme do toho s rizikem, budeme se prát o každý bod,“ slibuje Motys.