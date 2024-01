Volejbalový Jihostroj České Budějovice se potýká s nečekaným problémem. Fakta jsou neúprosná. Klub vypadl z evropských pohárů, nezahraje si Final four Českého poháru a fanoušky aktuálně rozlítila prohra v Benátkách nad Jizerou.

Ignacio Luengas zakončuje výměnu v extraligovém utkání | Video: Deník/ Kamil Jáša

Byl to zápas 20. kola volejbalové extraligy. Z pohledu loni stříbrného týmu byl opravdu hodně nepovedený. Za poslední roky možná nejvíc ze všech. Stane se. Stát se to může. Je to sport. Pokud ale hráči rádi poslouchají chválu po vydařených výkonech, musí unést u kritiku po průšvihu. A že to byl v Benátkách nad Jizerou průšvih opravdu kardinální, o tom není sporu. Ve druhém setu Jihostroj uhrál v hale jednoho z nejhorších týmů soutěže jen 16 bodů…

V paměti se okamžitě vybaví sezona 2012/13 prohra hvězd Jihostroje České Budějovice v nejvyšší soutěži ve Starém Městě. "Staré Město? Proboha, kde to na volejbalové mapě je?" Ptali se tehdy zděšení fanoušci. Co se tehdy odehrávalo v týmu, který prohrál pětkrát v řadě, se ven nedostalo. Zůstalo to v kabině. U kormidla byl Jan Svoboda. A teď jména z tehdejší sestavy čtěte pozorně: Novotný, Zapletal, Pláteník! Ano, ten Pláteník! S českou reprezentací v roce 2003 vybojoval 4. místo ve Světové lize. V roce 2004 se dostal až do finále a vyhrál Evropskou ligu, porazil vicemistry z Ruska. Na mistrovství světa v roce 2010 byl vyhlášeny staticky nejlepším přihrávačem! A to už je opravdu něco. Ve Starém Městě ale Pláteník prohrál. A hned 0:3. Tady je kompletní sestava Jihostroje ze zmiňovaného utkání: Zapletal, Pláteník, Rojas, Mach, Sukuba, Kriško, libero - Juračka. Střídali: Novotný, Habr, Fila, Michálek. Trenér Svoboda. V Deníku tehdy vyšel článek s titulkem: Hráči Jihostroje hazardují s dobrým jménem klubu. Hvězdy tehdejšího týmu se hodně zlobily, dokonce se ozvaly přímo do redakce…

Propadák Jihostroje v Benátkách. To by se stávat nemělo. Nejhorší výkon sezony

Teď Jihostroj České Budějovice prohrál v Benátkách nad Jizerou, které do sobotního večera byly v tabulce předposlední. Prohra 0:3 bolí. Nejvíc fanoušky. Ti se na sociálních sítích nebývale rozlítili. Tady je malý výběr z ohlasů, které se objevily ve veřejném prostoru:

Profil: Pajky Vágner: "Vydržel jsem chvilku.. a i ta byla na mě moc.. Hoši, co to bylo?!

Profil: Ivan Novák: "Jihostroj už šlape Dynamu na paty. Světový výběr předvedl pěkný trapas!!!"

Profil: Mirek Randák: "Takový výkon se nedá omluvit, to bylo nehorázné, tvrdě zasáhnout. Odvolat trenéra, pokuty hráčům a vrátit trenéra před Polákem, tohle je ostuda a ne Jihostroj, takhle špatné výkony nepamatuji hezkou řádku let."

Profil: Věnceslava Šimková: "Hodně smutné. Bylo to šílené až dokonce."

Profil Petr Znachor: "Byla to fakt hrůza. Kdyby šlo jenom o příjem, ale ten servis byl taky trága, o chybách na útoku ani nemluvě. Ale co s tím, to teda netuším…"

Profil Eva Koubová: "Vyměnit trenera a postavit více domacich sdcaru a bude lépe."

Vzkazy sociální sítě zaplavily. Rozzlobení fanoušci žádají hlavy trenérů, hráčů i manažera. Na unáhlená rozhodnutí pár týdnů před play off není čas. Jihostroj v sezoně ukázal, že dokáže vyvinout obrovskou sílu. Bohužel, fakta jsou neúprosná. Ve skupině Ligy mistrů tým skončil poslední. Do Final four Českého poháru se neprobojoval přes čtvrtfinále a teď ostudně prohrál v Benátkách nad Jizerou. Jedinou akceptovatelnou omlouvu pro fanoušky bude postup do extraligového finále.

Co zaznělo v hale Benátek po utkání:

Filip Křesťan (kapitán VK Benátky nad Jizerou): „Byl to ohromně těžký zápas, ač to vypadalo jednoduše. My jsme upřímně řečeno takovýto zápas potřebovali, protože týmy okolo nás trhly body s těžkými soupeři, a to se nám podařilo poprvé. Jsem pyšný na tým, protože šlapal neskutečně. Dokázali jsme to i v horších chvílích se nepoložit. To už se objevovalo i posledně na Kladně, ale tam to body nepřineslo. Doufám, že takto to bude pokračovat a potažmo, abychom pro nás důležité zápasy s družstvy okolo nás v tabulce hráli takto s uvolněnou hlavou.“

Jakub Koloušek (asistent trenéra VK Benátky nad Jizerou): „Pro nás obrovská radost, gratulace klukům. Perfektní fanoušci, výborná obrana. Budějovice nehrály špatně, my jsme je donutili k této hře. Vítězství je na naší straně. Tři body pro nás jsou zlaté a doufám, že v tomto výkonu budeme pokračovat.“

Matěj Emmer (zástupce kapitána VK Jihostroj České Budějovice): „Nejraději bych na to utkání co nejrychleji zapomněl. Asi to byl z naší strany nejhorší kolektivní výkon. Neodehráli jsme, co jsme si řekli, jak na útoku, tak na servisu. Vše se nám sesypalo a domácí nás tlačili a vyšlo jim to - gratuluji.“

Petr Kohout (asistent trenéra VK Jihostroj České Budějovice): „Pro nás nečekaná prohra, ale zasloužené vítězství Benátek. Nemůžeme začínat zápasy takovýmto vlažným stylem. Benátky se chytly a tu šanci vzaly za „pačesy“ od začátku zápasu. Dělaly méně nevynucených chyb. Bylo to zasloužené vítězství pro Benátky a víc k tomu nemám co dodat.“