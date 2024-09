Diviš prožil v roli prvního muže českobudějovického volejbalu velmi velmi úspěšné období. Přivedl tým k medailím z extraligy. K titulům. "Na horší věci se zapomíná, na lepší si pamatujeme, povedlo se nám posunout klub, mluví se o něm jako o nejlepším českém týmu za posledních patnáct let," zmínil Diviš.

Šéf nejlepšího jihočeského volejbalového klubu se má čím pochlubit. Jihostroj dvě desetiletí patřil k nejlepším v České republice. Vzpomínat budou fanoušci na spoustu nádherných bitev. V živé paměti mají ještě spanilou jízdu Jihostroje v play off české nejvyšší soutěži v ročníku 2023/24.

Jen o rok dřív se Diviš radoval z postupu Českých Budějovic z osmifinále Poháru CEV přes švýcarský Schönenwerd. "Pořebujeme určitě úspěchy i na mezinárodní scéně," přikyvoval. "Když nebudeme úspěšní v mezinárodním porovnání, bude to špatně." Jenom extraliga Janu Divišovi k pocitu úspěšnosti nestačila. "Divák domácí soutěž nějak bere, ale mezinárodní úspěchy jsou důležité. V každém sportu," doplnil Diviš i za kolegy z dalších sportů.

V čele českobudějovického volejbalového klubu byl od roku 2007. Tehdy převzal žezlo od Jana Čermáka. Pochází z Písku. Sám volejbal hrával, dobře ví, že opájet se úspěchem současnosti nikdy a nikomu dlouho nevydrží. Každý sportovní klub musí myslet na budoucnost. Také proto Diviše ve zmiňovaném utkání se Schönenwerdem potěšilo, že za rozhodnutého stavu dal trenér Vojtěch Zach v osmifinále Poháru CEV šanci mladším hráčům. Ne lepším, ale perspektivnějším. "Trenér poslal mladší hráče na kurt ne za rozhodnutého stavu, ale v době, kdy už bylo jasno o postupu," zdůraznil Jan Diviš. Od narození je soutěživý typ. Nechce prohrávat. Jeho motivací je vždy vítězit. V životě i u volejbalové sítě. "Bylo vidět, že kvalita a zkušenosti ještě chybí, ale budoucnost musíme nějakým způsobem připravovat. V utkání se Švýcary pro to byla příležitost. Proto si myslím, že to bylo dobré rozhodnutí," okomentoval Diviš před dvěma lety nástup mládí, které vlétlo na hřiště za stavu 2:1 na sety. Jihostroj prohrál set, tie break zvládl. "Je pravda, že diváci chtějí vítězství. To platí. To je jasná věc. Já také rád vyhrávám," usmíval se prezident Volejbalového klubu Jihostroj České Budějovice. "Na druhou stranu je třeba si uvědomit, kdy jindy můžeme mladší hráče na kurt poslat? A naštěstí jsme vyhráli," konstatoval Diviš. "Snad i diváci pochopili, že závěr odvety osmifinále Poháru CEV jsme hráli na úkor kvality, ale ve prospěch budoucnosti." Ta už bude v ročníku 2025/26 bez Diviše.

První muž českobudějovického volejbalového klubu, úspěšný podnikatel, vzkazoval na stránkách Deníku nejen Jihočechům, ale všem příznivcům sportu: "Abychom měli radost ze života. Přeju nám všem, aby nás sport bavil, abychom byli všichni zdraví. Abychom měli úsměv na tváři co nejvíc a co nejdéle."

Budoucnost už bude v Jihostroji České Budějovice bez Jana Diviše. Roli prezidenta klubu přebere za rok František Adler.

Jihostroj čeká v tomto týdnu vstup do extraligy, hrát bude i Ligu mistrů a pokusí se dojít co nejdál v Českém poháru. "Ambice jsou zase veliké, minimálně do semifinále extraligy musíme postoupit."