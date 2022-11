Martin Kryštof (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Pro nás to byl ohromně těžký zápas, Ústí přijelo ve skvělé formě a od prvního setu nás ve velkém stylu zatlačilo servisem. My jsme měli problém se z toho dostat. Naštěstí jsme od druhého setu začali hrát a zlepšili jsme blokování po kůlech. Jsme moc rádi, že jsme zápas zvládli za tři body.“

Vojtěch Zach (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Ústí vsadilo od začátku na servis a hrálo dobře. Musím mu pogratulovat, že jeho výkon byl velmi slušný a zaslouženě vyhrál první set. My jsme se od druhého setu zlepšili, ale pořád se trochu hledáme, protože jsme změnili útočné schéma. K vítězství nám pomohli i skvělí diváci.“

České Budějovice odvrátily setbol, doma porazily Ústí 3:1

Jiří Kořínek (kapitán SKV Ústí nad Labem): „Z naší strany výborný výkon, jsem na kluky moc pyšný. Ve čtvrtém setu měly České Budějovice trochu víc štěstíčka.“

Lubomír Vašina (trenér SKV Ústí nad Labem): „Pro nás i přes porážku to byl dobrý zápas. Je obrovská škoda, že se nám zranil Matouš Lank, protože do té doby hrál velice dobře. Navíc v situaci, kdy bylo skóre těsné, tak borec na kůle neodpískal to, co by odpískat měl. Bohužel se to tím pro nás trochu zlomilo. Poznamenalo nás to na začátku čtvrtého setu, ale klobouk dolů před klukama, že jsme se dokázali vrátit do zápasu. Jsem rád, že jsme dokázali hodně zdramatizovat koncovku čtvrtého setu.“