Jihostroj byl letos díky vítězství v Českém poháru nasazený rovnou do šestnáctifinále. Stejnou fázi Poháru CEV hrál i v uplynulé sezoně, kde byl však původně nasazený do úvodní skupiny, ze které postoupil volným losem rovnou do druhé fáze poháru – šestnáctifinále. V něm byli Jihočeši důstojným soupeřem ruskému velkoklubu Kuzbass Kemerovo.

David Lafata učí děti anglicky. Podívejte se na video. My name is clubs

Losování evropských pohárů Jihostroji soupeře nepřisoudilo, určilo však, že se jím stane postupující z první fáze Poháru CEV – konkrétně vítěz souboje mezi chorvatským Osjekem a poraženým týmem z dvojice Strumica (Makedonie) – Dynamo Apeldoorn (Nizozemsko), kteří na sebe narazí v úvodní fázi Ligy mistrů.

Ze známých důvodů se tentokrát nemohlo stát, že by potřetí za sebou měl být soupeřem Jihostroje klub z Ruska. Co se týče cestování – geograficky nejvzdálenějším potenciálním soupeřem Jihostroje je Strumica, jejíž přibližná vzdálenost je 16 hodin jízdy autobusem. Cesta do Apeldoornu by zabrala 11 hodin a Osjek je ve vzdálenosti 9 hodin od Českých Budějovic.

Definitivně bude o soupeři Jihostroje jasno až v termínech 18. – 20. října, kdy jsou na programu odvetné zápasy prvního kola evropského poháru. Jisté je, že České Budějovice zahájí Pohár CEV na palubovce soupeře 8. – 10. listopadu a na jihu Čech se poté bude hrát odveta v termínu mezi 15. – 17. listopadem.