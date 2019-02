Brno - V Brně Jihostroj vyhrál za tři body, Jihočeši mají v čele tabulky dvoubodový náskok. Kuriozní byl setbol, který vyhrálo Brno.

Jihostroj České Budějovice | Foto: Deník/Jan Škrle

V základní sestavě utkání v Brně nastoupil v dresu Jihostroje Australan Staples. Vyrovnaný průběh prvního setu se zlomil v jeho polovině. Od stavu 12:9 už Jihočeši byli lepší, klidnější, kvalitu dokázali přetavit v bodový zisk: 25:20.

V pohodě se zdál být nahrávač de Amo, nad bombou, kterou zatloukl do brněnského pole Todua, kroutili hlavou i domácí diváci. Jihostroj šel znovu do vedení: 6:4. Za malou chvíli bodově výrazně unikl a brzy nebylo co řešit: 25:19. Set zakončil levačkou Marek Šotola.

Další set se nevyvíjel podle českobudějovických představ. Stav 18:13 pro Brno vypadal hrozivě, univerzála Šotolu, který poslal míč daleko do autu, střídal Křesťan. Výborný servis Španěla de Ama přivedl hosty až k vyrovnání: 19:19. V koncovce Ondrovič pomohl při podání "prasátkem", set ale stejně vyhrálo Brno. Setbol proměnilo kuroizně, Mach přišel za de Ama na blok, jenomže se vydal na špatné místo a rozhodčí zapískal při Křesťasnově dobrém podání Jihostroji "špatné postavení". Set skončil nejtěsnějším možným rozdílem, z jihočeského pohledu 23:25.

Zápas pokračoval bitvou o každý bod. Důležitý bod získal Max Staples, který zvládl těžký úder: 21:19 pro Jihostroj. V koncovce Jihočeši svoji roli zvládli, přitvrdil Michálek, vyhráli 25:22 a vezou tři body. Vzhledem k prohře Liberce v Kladně se Jihostroj v čele soutěže dostal do dvoubodového úniku.

Brno – Jihostroj ČB 1:3 (-20, -19, 23, -22), rozhodčí Grabovský, Kubinec, čas: 102 minut, diváků 323.

Jihostroj ČB: de Amo, Šotola, Michálek, Staples, Ondrovič, Todua – libero Kryštof (střídali Mach, Křesťan, Kupilík). Trenéři Dvořák a Skolka.