Od začátku semifinálového duelu Českého poháru ale byli o krok vpředu hráči Dukly (5:8). Útočně pomohl Jihostroji Max Staples a bylo srovnáno. Duklu rozhodily dvě neúspěšné trenérské challenge, především při té druhé se do hovorů s rozhodčími pustil celý severočeský tým. To už ale byl Jihostroj jasně na koni: 18:12 a s přispěním často chybujících hráčů Dukly 25:17.



I ve druhém setu pokračoval jihočeský koncert, trenér Dvořák je nejen skvělý volejbalový odborník, ale zvládá také takticky bravurně práci s jestřábím okem. Challenge volil v pravý čas a Jihostroj šel znovu do vedení: 6:3. Druhý set byl vyrovnanější, Šotola přidal dvě esa a znovu se jako první k setbolu propracoval tým z jihu Čech. Dukla v závěru sice dotahovala (z 23:19 až na 23:22), znovu takticky sáhl pro challenge Dvořák, sice neuspěl, ale soupeře přibrzdil a dokormidloval Jihostroj k zisku druhého setu (25:22).



Třetí dějství se proměnilo v liberecký kvapík. Dukla se dostala rychle do tříbodového vedení, které jí vydrželo až do závěru: 25:21.



Do dalšího pokračování se vrátila v týmu Jihostroje na taraflex základní sestava. Blokem pomohl i nahrávač de Amo: 12:10 pro Jihostroj. Žolík v podobě Tomáše Fily, který vystřídal Michálka, přišel v pravý čas. Zakončil na síti, přihrál servis, usnadnil tak roli výborně hrajícímu Křesťanovi: 19:17. V koncovce vytáhl Australan Staples z klobouku eso, rozhodovaly maličkosti. Drama zvládl lépe Liberec: 27:29.



V pátém setu body sbíral častěji jihočeský tým, škoda, že v průběhu semifinále byli hráči tolikrát v síti. Naposledy se měnily strany za stavu: 8:6. Závěr byl hektický a zase rozhodovala video challenge. Trenér Dvořák zvládl bitvu lépe než jeho protějšek, hráči předvedli jeden z nejlepších a nejbojovnějších výkonů a po zásluze vyhráli 15:12, celkově 3:2 na sety.



Vítěz nastoupí v pondělí v 19.15 proti lepšímu ze semifinále Kladno – Karlovarsko.



Jihostroj ČB – Dukla Liberec 3:2 (17, 22, -21, -27, 12), 139 minut.



Jihostroj ČB: de Amo, Křesťan, Todua, Mach, Michálek, Staples – libero Kryštof (Kupilík, Šotola, Kraffer, Fila). Rozhodčí Kovář, Grabovský. Diváků 1200.