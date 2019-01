České Budějovice - Česká nejvyšší volejbalová soutěž bude i letos obohacena o zahraniční hráče.

Ostrava bude podle univerzála Radka Motyse vyrovnanějším celkem než loni. | Foto: Deník/ Luděk Švejcar

Do svého arsenálu i letos zařadil nejeden extraligový klub zahraniční posilu. Dva slovenští volejbalisté do Ústí nad Labem, jeden do Opavy, Ostravy a Liberce. K tomu dva návraty bývalých reprezentantů – smečař Petr Pešl zamířil z Francie do Liberce a libero Přemysl Obdržálek do Zlína.



Ještě předtím, než českobudejovický Volejbalový klub Jihostroj podepsal roční smlouvu s bývalým argentinským reprezentantem Diegem Boninim, zlákali Ostravští do svých řad reprezentanta Estonska. Exbudějovickému univerzálovi Radku Motysovi, jenž by měl letos nahradit bijce Davida Konečného, tak přibyla posila do útoku.



Sedmadvacetiletý smečař Jaanus Nommsalu by se měl podle referencí stát platnou posilou úřadujících vicemistrů. „Ještě jsem ho neviděl. Ale prý ho sledovali delší dobu, viděli ho v několika zápasech, prý hrál velice dobře. Upozornil na něj spoluhráč Přemek Kubala, prý s ním hrával v zahraničí,“ sdělil pětadvacetiletý Motys, jenž strávil na jihu Čech šest sezon. „Jaanus by se měl stát oporou týmu,“ tvrdí manažer ostravského celku Tomáš Zedník.



Jsou vyrovnanější



Kromě Motyse a Nommsala přetáhlo DHL z Brna blokaře Klapala a libero Václavíka, ze Slovenska juniorského reprezentačního smečaře Mikulu. „Kádr prošel obrovskou obměnou, teď je těžké říkat, jak si povedeme v lize. Bude to hodně záviset na tom, jak se sehrajeme a na spoustě dalších okolností. Tým nemáme špatný,“ říká druhý nejvíce bodující muž loňského extraligového ročníku.



„Dříve to leželo na Davidovi Konečném, teď bychom měli být vyrovnanějším celkem,“ míní Radek Motys. Podle něj bude obsazení nejlepší čtyřky stejné jako v posledních letech. „Určitě to budou opět České Budějovice, Liberec, Opava, pokud se sehrají, a my.“



Pochop je jeden



Velké změny v kádru se nevyhnuly ani Liberci. Dukla se rozloučila s oběma nahrávači Símarem a Šimečkem, ulovila ale z Ústí Slováka Repáka. Jako druhý nahrávač míří pod Ještěd českobudějovický Ondřej Fučík, který v loňské sezoně kryl v Jihostroji záda Michalu Sládečkovi. Liberečtí přišli i o blokaře Veselého (míří do francouzského Sete) a reprezentanta v plážovém volejbalu Michala Bízu (ukončil kariéru).



Získali ale bývalého reprezentačního smečaře Petra Pešla. Podle trenéra Jihočeského celku Petra Broma ale nebude až takovým přínosem, jakou byl kapitán Jihostroje Stanislav Pochop, když se před dvěma roky objevil opět na českých palubovkách. „Je to pro Duklu určitě posila, já ale říkám, že Standa Pochop je jen jeden,“ tvrdí trenér Jihostroje Petr Brom.