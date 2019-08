České Budějovice - Týden ještě zbývá volejbalistům českobudějovického Jihostroje k tomu, aby si užili dovolenou. Přesně v polovině srpna vkročí do přípravy na novou sezonu.

Jihostroj ve škole. Mistři přivezli pohár | Foto: Deník / Kamil Jáša

„Budeme téměř v plné síle,“ hlásí manažer nejlepšího českého klubu Robert Mifka. To nebývalo zvykem. V létě si hráči plnili reprezentační povinnosti, na prvním tréninku se jich většinou sešlo tolik, že byli počtem spíš do mariáše než na volejbalový kurt. Teď to bude jinak. Petra Michálka nepustily do reprezentace potíže s ramenem, proto se vrhne do přípravy ve svém mateřském klubu. „Začne opatrněji, jeho rameno se léčilo konzervativně, chceme, aby byl na sezonu stoprocentně nachystaný.“ Radek Mach po létech prožitých na reprezentačních kempech a akcích také měl až nečekaně dlouhé volno. A tak v reprezentačním dresu jsou aktuálně z Jihostroje pouze Marek Zmrhal a španělský nahrávač Miguel Angel de Amo. Ti dva s Jihostrojem nezačnou, připojí se až později.