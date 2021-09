Fanoušci spontánně mávali, rozhodčí a policisté jim vraceli zamávání zpátky. Na českých cysklistických závodech nevídaná věc. A znovu a znovu…Každý start, každý cíl. A někde i během závodu na trati. Jihočeši přijali závod Okolo jižních Čech za vlastní.

Výjimečný cyklistický závod Okolo jižních Čech | Video: Deník/ Kamil Jáša

Trasa osmého ročníku byla zase trochu jiná než byla v předchozích ročnících. Pořadatelé původně uvažovali o cestě přes hranice. Do Rakouska. "Bylo by to v této době neskutečně obtížné," vysvětloval ředitel závodu Jan Hájek.