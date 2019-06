Svěřence Michala Nekoly čeká od 18 hodin bitva s Běloruskem, tedy s jediným týmem, který čeští reprezentanti v letošním ročníku Golden European League zatím nedokázali porazit.

Pokud chceme postoupit do Final Four, tak musíme jít ve všech třech zápasech, které máme před sebou, za vítězstvím,“ má jasno Michal Nekola. „Zatím je to pro nás na výhry 2:1, teď se ale samozřejmě hlavně koncentrujeme na Bělorusko. To je teď nejdůležitější, nemyslet na postup, ale myslet jenom na náš nejbližší zápas,“ uvedl před sobotním duelem.

Češi si po úvodní prohře s Běloruskem spravili chuť minulý týden doma, když v Brně nejprve dokázali fantasticky otočit zápas proti Ukrajině na 3:2 pro sebe a následně porazili Finsko 3:1. V tabulce patří českým hráčům aktuálně druhé místo.

„V utkání s Ukrajinou nám hodně pomohli střídající hráči, kteří zvedli hru, a my jsme tak obrátili nepříznivý vývoj zápasu. S Finskem jsme se dostali do tempa až od druhého setu a já jsem moc rád, že jsme nakonec zvítězili. Pořád máme na čem pracovat, ale je to lepší a lepší,“ zhodnotil oba brněnské zápasy kapitán Jakub Janouch.

Průběžná tabulka:

Skupina C

1. Bělorusko 3 3 0 9:2 9

2. ČR 3 2 1 7:6 5

3. Ukrajina 3 1 2 6:7 4

4. Finsko 3 0 3 2:9 0

