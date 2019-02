Písek – V závěrečném kole základní části první ligy prohráli basketbalisté Písku s Fio bankou Jindřichův Hradec 87:101. „Bankéři“ tak udrželi neporazitelnost v základní části.

„Jsme za to rádi, protože jsem zaslechl spekulace, že bychom utkání v Písku mohli odevzdat. To vůbec nepřichází v úvahu. Písku fandím, ale my jsme profíci a chceme vyhrát každý zápas,“ ulevilo se po vyhraném zápase trenérovi Jindřichova Hradce Karlu Forejtovi.



Utkání pro jeho tým nebylo jednoduché, neboť kouč se musel obejít bez několika marodů. Chyběli zranění Vojtěch Novák, Štěpán Picka i zkušený Martin Bašta, který se už ale vrací do tréninkového procesu. „Někteří kluci hráli se sebezapřením. Proti nám nastoupil kompletní celek Písku, který byl navíc nabuzený. Byl to složitý zápas v bouřlivé atmosféře. Hráči si zaslouží poklonu za to, že na hřišti nechali všechno,“ uvedl Forejt.



Přiznal také, že taktikou bylo zaměřit se na Petra Šlechtu. „Ukázalo se však, že Písek není tým o jednom muži. Měli tam i další borce, kteří odehráli dobrý zápas,“ pochválil mužstvo píseckých basketbalistů jindřichohradecký kouč.



Domácí kanonýr tentokrát nastřílel „jen“ šestnáct bodů. Zdatně mu sekundovali další spoluhráči, jako například Špičák, Mikolášek nebo Svoboda. „Petr Šlechta se brzy vyfauloval a posledních asi sedm minut nám chyběl. Ukázalo se však, že bez něj jsme rozhodně nehráli hůře než s ním. Klidně jsem ho mohl vystřídat dřív. Problém bych neviděl v počtu nastřílených bodů, protože i s osmdesáti sedmi body se dá zápas vyhrát,“ říká trenér Sršňů Miroslav Janovský.



Postěžoval si na hru v obraně. „Příčinu naší porážky vidím v tom, že jsme hráli hloupě na naší polovině. Zvlášť v prvních třech čtvrtinách jsme nepředvedli kvalitní výkon v obraně. Rozdílovým hráčem byl dnes Tomanec, kterého jsme pod košem nedokázali ubránit,“ vysvětluje kouč Písku.



První liga se nyní rozdělí na tři skupiny. Jindřichův Hradec bude hrát v té první, ve které se dvoukolově utkají nejlepší tři celky ze skupiny Západ a Východ.



O dalším osudu Písku rozhodne výsledek nedělního duelu mezi Litoměřicemi a Plzní. Pokud Plzeň vyhraje, budou Sršni hrát ve stejné skupině jako Jindřichův Hradec. V opačném případě bude hrát Písek ve skupině, ve které se utkají týmy umístěné ve skupině Západ a Východ na 4. - 6. místě.